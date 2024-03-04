Начальник свердловского СК отказался от должности

Анатолий Надбитов руководит региональным СК (с приставкой «и. о.») с августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов не будет полновесным руководителем управления. Он сам отказался от этого, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Документы для утверждения Надбитова в должности отозваны», — уточнил собеседник. Надбитов стал исполняющим обязанности начальника регионального СКР в марте 2023 года. На посту он сменил Михаила Богинского, который перебрался в полпредство президента России в УрФО и стал главным федеральным инспектором по области. В пресс-службе областного СК отказались от комментариев по теме.

Слухи о том, что Надбитов так и не избавится от приставки «и. о.», ходили с прошлого года, но тогда причина называлась другая — руководство якобы и не рассматривало его на эту позицию, подбирало кандидата из другого региона (тем сенсационнее сегодняшняя новость). В регион, в частности, «отправляли» начальника челябинского управления СК Петра Решетникова, к которому были вопросы у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Но, по данным источников URA.RU, 7 февраля Бастрыкин отправил Решетникова в отставку. Официального объявления об увольнении офицера не было. Судя по сайту челябинского СКР, сейчас исполняющим обязанности начальника является Константин Правосудов.

Анатолий Надбитов родился в 1978 году в Лагани (Калмыкия). В органах следствия он служит больше 20 лет. В 2011 году стал заместителем начальника СУ СКР по Калмыкии, в 2018-м досрочно получил звание полковника юстиции. В июне 2021 года был назначен на должность первого замруководителя СУ СК по Свердловской области.