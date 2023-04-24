Бывший шеф свердловского СК устроился к полпреду Якушеву. Инсайд URA.RU подтвердился

Главным федеральным инспектором по Свердловской области назначен Михаил Богинский

24 апреля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Михаил Богинский ушел из органов следствия после 30 лет службы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бывший начальник управления СК по Свердловской области (2018-2023) Михаил Богинский назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по региону. Такое распоряжение подписал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. Источники агентства еще в конце 2022 года анонсировали этот переход. «Распоряжением полпреда главным федеральном инспектором Свердловской области назначен Михаил Богинский. В полномочия ГФИ входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона», — рассказали в полпредстве. Богинский и Якушев знакомы больше 15 лет. В середине 2000-х они вместе работали в Тюменской области: Богинский возглавлял местное управление СКР, а Якушев был сначала вице-губернатором, а затем и губернатором региона. Суммарно Богинский проработал в органах следствия больше 30 лет. Обсуждалась версия, что причиной отставки генерал-лейтенанта стали напряженные отношения с председателем СК России Александром Бастрыкиным. Богинский покинул свердловское управление 21 марта. За несколько месяцев до этого источники URA.RU сообщали, что после отставки следователь устроится в уральское полпредство. Кто станет новым руководителем регионального СУ СК, пока не известно. По слухам, назначения добивается глава управления по Челябинской области Петр Решетников. Временно руководит свердловским ведомством Анатолий Надбитов, но его перспективы стать постоянным шефом называют туманными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший начальник управления СК по Свердловской области (2018-2023) Михаил Богинский назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по региону. Такое распоряжение подписал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. Источники агентства еще в конце 2022 года анонсировали этот переход. «Распоряжением полпреда главным федеральном инспектором Свердловской области назначен Михаил Богинский. В полномочия ГФИ входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона», — рассказали в полпредстве. Богинский и Якушев знакомы больше 15 лет. В середине 2000-х они вместе работали в Тюменской области: Богинский возглавлял местное управление СКР, а Якушев был сначала вице-губернатором, а затем и губернатором региона. Суммарно Богинский проработал в органах следствия больше 30 лет. Обсуждалась версия, что причиной отставки генерал-лейтенанта стали напряженные отношения с председателем СК России Александром Бастрыкиным. Богинский покинул свердловское управление 21 марта. За несколько месяцев до этого источники URA.RU сообщали, что после отставки следователь устроится в уральское полпредство. Кто станет новым руководителем регионального СУ СК, пока не известно. По слухам, назначения добивается глава управления по Челябинской области Петр Решетников. Временно руководит свердловским ведомством Анатолий Надбитов, но его перспективы стать постоянным шефом называют туманными.