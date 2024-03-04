Пожар в пермской колонии тушили два с половиной часа

Пожар в ИК-37 в Пермском крае потушен
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Пожарные справились с возгоранием в колонии (архивное фото) Фото:

На локализацию пожара, который вспыхнул в исправительной колонии №37 в Пермском крае, понадобилось около двух часов. Подробности ЧП рассказали в ГУФСИН России по Пермскому краю.

«4 марта около 12 часов 30 минут в поселке Половинка Чусовского района произошло возгорание в одном из зданий производственного участка на территории исправительной колонии №37. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме. Горение локализовано в 14 часов 16 минут», — сообщили URA.RU в ведомстве. Огонь был полностью ликвидирован в 15:10.

Площадь пожара составила около 1700 квадратных метров. Тушить огонь начали сотрудники ведомственной пожарной охраны колонии, на место также вызвали расчеты ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС России. В колонию уже выехали сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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На локализацию пожара, который вспыхнул в исправительной колонии №37 в Пермском крае, понадобилось около двух часов. Подробности ЧП рассказали в ГУФСИН России по Пермскому краю. «4 марта около 12 часов 30 минут в поселке Половинка Чусовского района произошло возгорание в одном из зданий производственного участка на территории исправительной колонии №37. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме. Горение локализовано в 14 часов 16 минут», — сообщили URA.RU в ведомстве. Огонь был полностью ликвидирован в 15:10. Площадь пожара составила около 1700 квадратных метров. Тушить огонь начали сотрудники ведомственной пожарной охраны колонии, на место также вызвали расчеты ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС России. В колонию уже выехали сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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