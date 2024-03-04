Пожар в пермской колонии тушили два с половиной часа

Пожар в ИК-37 в Пермском крае потушен

04 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Пожарные справились с возгоранием в колонии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На локализацию пожара, который вспыхнул в исправительной колонии №37 в Пермском крае, понадобилось около двух часов. Подробности ЧП рассказали в ГУФСИН России по Пермскому краю. «4 марта около 12 часов 30 минут в поселке Половинка Чусовского района произошло возгорание в одном из зданий производственного участка на территории исправительной колонии №37. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме. Горение локализовано в 14 часов 16 минут», — сообщили URA.RU в ведомстве. Огонь был полностью ликвидирован в 15:10. Площадь пожара составила около 1700 квадратных метров. Тушить огонь начали сотрудники ведомственной пожарной охраны колонии, на место также вызвали расчеты ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС России. В колонию уже выехали сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

На локализацию пожара, который вспыхнул в исправительной колонии №37 в Пермском крае, понадобилось около двух часов. Подробности ЧП рассказали в ГУФСИН России по Пермскому краю. «4 марта около 12 часов 30 минут в поселке Половинка Чусовского района произошло возгорание в одном из зданий производственного участка на территории исправительной колонии №37. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме. Горение локализовано в 14 часов 16 минут», — сообщили URA.RU в ведомстве. Огонь был полностью ликвидирован в 15:10. Площадь пожара составила около 1700 квадратных метров. Тушить огонь начали сотрудники ведомственной пожарной охраны колонии, на место также вызвали расчеты ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС России. В колонию уже выехали сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.