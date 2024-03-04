Из-за узких проходов в новых автобусах кондукторам сложно обилетить курганцев

Пассажиры заходят в заднюю дверь автобусов, чтобы избежать оплаты проезда (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Некоторые курганцы посчитали конструкцию новых автобусов не удобной, а именно — узкие проходы в салоне, из-за которых кондукторам сложнее обилечивать горожан в пиковые часы нагрузки. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая регулярно пользуется услугами городских пассажирских перевозок.

«Пассажиры заходят в заднюю дверь, некоторые передавать не хотят за проезд, кондуктору приходится идти через всю давку по узкому и длинному проходу», — рассказала читательница.Также она поделилась, что сама была свидетелем ситуации, когда кондуктору пришлось выйти из салона автобуса за пассажиром, который не рассчитался за проезд.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом в администрацию города, уточнив, поступали ли жалобы на новые пассажирские автобусы. Оперативно получить комментарий не удалось. Он будет добавлен после получения.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана рассказали о сервисных центрах, в которых проходят обслуживание новые автобусы КАВЗ. Гарантийное и постгарантийное обслуживание автобусы проходят в Кургане.