Из-за узких проходов в новых автобусах кондукторам сложно обилетить курганцев

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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, кондуктор, автобус, общественный транспорт, оплата проезда
Пассажиры заходят в заднюю дверь автобусов, чтобы избежать оплаты проезда (архивное фото) Фото:

Некоторые курганцы посчитали конструкцию новых автобусов не удобной, а именно — узкие проходы в салоне, из-за которых кондукторам сложнее обилечивать горожан в пиковые часы нагрузки. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая регулярно пользуется услугами городских пассажирских перевозок.

«Пассажиры заходят в заднюю дверь, некоторые передавать не хотят за проезд, кондуктору приходится идти через всю давку по узкому и длинному проходу», — рассказала читательница.Также она поделилась, что сама была свидетелем ситуации, когда кондуктору пришлось выйти из салона автобуса за пассажиром, который не рассчитался за проезд.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом в администрацию города, уточнив, поступали ли жалобы на новые пассажирские автобусы. Оперативно получить комментарий не удалось. Он будет добавлен после получения.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана рассказали о сервисных центрах, в которых проходят обслуживание новые автобусы КАВЗ. Гарантийное и постгарантийное обслуживание автобусы проходят в Кургане.

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Некоторые курганцы посчитали конструкцию новых автобусов не удобной, а именно — узкие проходы в салоне, из-за которых кондукторам сложнее обилечивать горожан в пиковые часы нагрузки. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая регулярно пользуется услугами городских пассажирских перевозок. «Пассажиры заходят в заднюю дверь, некоторые передавать не хотят за проезд, кондуктору приходится идти через всю давку по узкому и длинному проходу», — рассказала читательница.Также она поделилась, что сама была свидетелем ситуации, когда кондуктору пришлось выйти из салона автобуса за пассажиром, который не рассчитался за проезд. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в администрацию города, уточнив, поступали ли жалобы на новые пассажирские автобусы. Оперативно получить комментарий не удалось. Он будет добавлен после получения. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана рассказали о сервисных центрах, в которых проходят обслуживание новые автобусы КАВЗ. Гарантийное и постгарантийное обслуживание автобусы проходят в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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