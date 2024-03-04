В пермскую колонию, где произошел пожар, едет прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, пожарная машина, пожар, тушение
Огонь тушили два с половиной часа Фото:

В ИК-37, где произошел крупный пожар, выехали сотрудники Кизеловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству.

«Пожар в колонии уже потушили. Сейчас туда выехали прокуроры, которые следят за соблюдением законов в колониях. Огонь начал распространяться в швейном цехе тогда, когда все заключенные были на обеде, поэтому никто не пострадал», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным сгорело училище, расположенное на территории колонии, швейный цех и цех металлообработки. Все в одном здании находились. Площадь пожара составила 1700 квадратных метров.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ИК-37, где произошел крупный пожар, выехали сотрудники Кизеловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству. «Пожар в колонии уже потушили. Сейчас туда выехали прокуроры, которые следят за соблюдением законов в колониях. Огонь начал распространяться в швейном цехе тогда, когда все заключенные были на обеде, поэтому никто не пострадал», — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным сгорело училище, расположенное на территории колонии, швейный цех и цех металлообработки. Все в одном здании находились. Площадь пожара составила 1700 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...