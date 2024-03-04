В пермскую колонию, где произошел пожар, едет прокурор

В ИК-37, где произошел крупный пожар, выехали сотрудники Кизеловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству.
«Пожар в колонии уже потушили. Сейчас туда выехали прокуроры, которые следят за соблюдением законов в колониях. Огонь начал распространяться в швейном цехе тогда, когда все заключенные были на обеде, поэтому никто не пострадал», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным сгорело училище, расположенное на территории колонии, швейный цех и цех металлообработки. Все в одном здании находились. Площадь пожара составила 1700 квадратных метров.
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