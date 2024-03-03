«Сургутнефтегаз» сообщил работникам стоимость путевок в санатории на Черное море

04 марта 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Ветераны «Сургутнефтегаза» смогут отдохнуть на море бесплатно Фото: Виталий Страхов © URA.RU Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили прайс с ценами на путевки в санатории «Нефтяник Сибири» и «Лермонтово» на Черном море. Источник URA.RU из нефтяной сферы сообщил, что полная стоимость путевок варьируется от 50 до 200 тысяч рублей за одного человека — в зависимости от санатория, месяца и длительности путешествия. «Полная стоимость путевок на две недели в санатории начинается от 50 тысяч рублей и доходит до 200 тысяч рублей. Цена зависит месяца, количества дней пребывания и от санатория: например, в „Нефтянике Сибири“, отдых дороже. Судя по документу, работникам предприятия путевка обойдется примерно в 15% от полной стоимости: весной или осенью можно съездить в санаторий „Лермонтово“ за 10 тысяч рублей», — поделился инсайдер URA.RU. Льготные путевки в санаторий могут получить только сотрудники предприятия и их несовершеннолетние дети. Взрослым членам семей, у которых нет льгот, придется оплачивать полную стоимость отдыха в здравнице. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» цены комментировать не стали, но сообщили агентству, что несколько категорий работников могут отдохнуть на море бесплатно. «По коллективному договору, ветераны ПАО „Сургутнефтегаз“ могут раз в три года бесплатно отдохнуть в санатории. Работникам, награжденным Почетным знаком „За трудовые заслуги“, предприятие ежегодно оплачивает комплекс оздоровительных услуг на сумму до 100 тысяч рублей», — пояснили корреспонденту URA.RU на предприятии. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» открыл свои санатории на Черноморском побережье. Одним из условий получения путевки является прививка от кори. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили прайс с ценами на путевки в санатории «Нефтяник Сибири» и «Лермонтово» на Черном море. Источник URA.RU из нефтяной сферы сообщил, что полная стоимость путевок варьируется от 50 до 200 тысяч рублей за одного человека — в зависимости от санатория, месяца и длительности путешествия. «Полная стоимость путевок на две недели в санатории начинается от 50 тысяч рублей и доходит до 200 тысяч рублей. Цена зависит месяца, количества дней пребывания и от санатория: например, в „Нефтянике Сибири“, отдых дороже. Судя по документу, работникам предприятия путевка обойдется примерно в 15% от полной стоимости: весной или осенью можно съездить в санаторий „Лермонтово“ за 10 тысяч рублей», — поделился инсайдер URA.RU. Льготные путевки в санаторий могут получить только сотрудники предприятия и их несовершеннолетние дети. Взрослым членам семей, у которых нет льгот, придется оплачивать полную стоимость отдыха в здравнице. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» цены комментировать не стали, но сообщили агентству, что несколько категорий работников могут отдохнуть на море бесплатно. «По коллективному договору, ветераны ПАО „Сургутнефтегаз“ могут раз в три года бесплатно отдохнуть в санатории. Работникам, награжденным Почетным знаком „За трудовые заслуги“, предприятие ежегодно оплачивает комплекс оздоровительных услуг на сумму до 100 тысяч рублей», — пояснили корреспонденту URA.RU на предприятии. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» открыл свои санатории на Черноморском побережье. Одним из условий получения путевки является прививка от кори.