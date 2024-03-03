«Сургутнефтегаз» сообщил работникам стоимость путевок в санатории на Черное море

Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили прайс с ценами на путевки в санатории «Нефтяник Сибири» и «Лермонтово» на Черном море. Источник URA.RU из нефтяной сферы сообщил, что полная стоимость путевок варьируется от 50 до 200 тысяч рублей за одного человека — в зависимости от санатория, месяца и длительности путешествия.
«Полная стоимость путевок на две недели в санатории начинается от 50 тысяч рублей и доходит до 200 тысяч рублей. Цена зависит месяца, количества дней пребывания и от санатория: например, в „Нефтянике Сибири“, отдых дороже. Судя по документу, работникам предприятия путевка обойдется примерно в 15% от полной стоимости: весной или осенью можно съездить в санаторий „Лермонтово“ за 10 тысяч рублей», — поделился инсайдер URA.RU.
Льготные путевки в санаторий могут получить только сотрудники предприятия и их несовершеннолетние дети. Взрослым членам семей, у которых нет льгот, придется оплачивать полную стоимость отдыха в здравнице. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» цены комментировать не стали, но сообщили агентству, что несколько категорий работников могут отдохнуть на море бесплатно. «По коллективному договору, ветераны ПАО „Сургутнефтегаз“ могут раз в три года бесплатно отдохнуть в санатории. Работникам, награжденным Почетным знаком „За трудовые заслуги“, предприятие ежегодно оплачивает комплекс оздоровительных услуг на сумму до 100 тысяч рублей», — пояснили корреспонденту URA.RU на предприятии.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» открыл свои санатории на Черноморском побережье. Одним из условий получения путевки является прививка от кори.
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