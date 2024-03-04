Новый премьер Казахстана первым делом посетил Россию

Премьер Казахстана Бектенов выбрал РФ в качестве первого международного визита

04 марта 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Мишустин встретился со своим коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым Фото: Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/ Отношения России и Казахстана основаны на братских принципах взаимного уважения и сотрудничества. Именно поэтому недавно вступивший в должность премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов для своего первого международного визита выбрал Россию. Встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина с его казахстанским коллегой состоялась 4 марта. «Для нас важно, что вы первый свой зарубежный визит вы начинаете с посещения Российской Федерации. В полной мере, на мой взгляд, это отражает характер особых отношений между Российской Федерацией и Казахстаном, и эти отношения уверенно являются братским. Подтверждаю готовность к конструктивной работе совместно с вами по всей содержательной повестке нашего сотрудничества договоренностей, которые достигнуты нашими руководителями президентами России и Казахстана», — приветствовал своего коллегу Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Россия уделяет особое внимание развитию отношений с Казахстаном, являясь его главным торгово-экономическим партнером с товарооборотом более 2,5 триллиона рублей в 2023 году. Реализуются большие совместные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре. Благодаря сотрудничеству в сфере науки и образования, сейчас в России обучается более 60 тысяч студентов из Казахстана. «Я с большим удовольствием его принял, потому что наши страны — стратегические партнеры, союзники. Так было, есть и останется», — сказал глава правительства Казахстана, поблагодарив Мишустина за приглашение в Москву. Бектенов отметил плодотворное развитие отношений между двумя странами, вспомнив визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, где совместно с президентом Касымом-Жомартом Токаевым они достигли важных договоренностей. Их реализацию делегации российского и казахстанского правительств обсудят на встрече. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отношения России и Казахстана основаны на братских принципах взаимного уважения и сотрудничества. Именно поэтому недавно вступивший в должность премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов для своего первого международного визита выбрал Россию. Встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина с его казахстанским коллегой состоялась 4 марта. «Для нас важно, что вы первый свой зарубежный визит вы начинаете с посещения Российской Федерации. В полной мере, на мой взгляд, это отражает характер особых отношений между Российской Федерацией и Казахстаном, и эти отношения уверенно являются братским. Подтверждаю готовность к конструктивной работе совместно с вами по всей содержательной повестке нашего сотрудничества договоренностей, которые достигнуты нашими руководителями президентами России и Казахстана», — приветствовал своего коллегу Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Россия уделяет особое внимание развитию отношений с Казахстаном, являясь его главным торгово-экономическим партнером с товарооборотом более 2,5 триллиона рублей в 2023 году. Реализуются большие совместные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре. Благодаря сотрудничеству в сфере науки и образования, сейчас в России обучается более 60 тысяч студентов из Казахстана. «Я с большим удовольствием его принял, потому что наши страны — стратегические партнеры, союзники. Так было, есть и останется», — сказал глава правительства Казахстана, поблагодарив Мишустина за приглашение в Москву. Бектенов отметил плодотворное развитие отношений между двумя странами, вспомнив визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, где совместно с президентом Касымом-Жомартом Токаевым они достигли важных договоренностей. Их реализацию делегации российского и казахстанского правительств обсудят на встрече.