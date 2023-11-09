Путин перезапускает связи с Казахстаном, на который целится Запад

Новый план он озвучил на встрече с Токаевым

09 ноября 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил о новых планах в отношениях с Казахстаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения России и Казахстана ждет перезагрузка. Накопленный опыт политического и экономического взаимодействия будет сохранен, а вот планы сотрудничества — скорректированы, исходя из внешних реалий, объяснили URA.RU эксперты итоги визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан 9 ноября. Сам Путин уже назвал планы амбициозными. Это, по мнению аналитиков, и подтолкнет две страны к еще большей интеграции, вопреки желанию Запада разрушить ее. Официальный визит Путина Астану был приурочен к проведению форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Правда, проходил он не в столице республики, а в Костанае (регион граничит сразу с тремя российскими субъектами — Курганской, Челябинской и Оренбургской областями), поэтому лидеры двух стран выступили перед участниками по видеосвязи. «В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и поддержим все ваши полезные начинания», — обратился Путин к бизнес-сообществу. Эксперты считают, что несмотря на внимание Запада к Казахстану, Москва и Астана смогут сохранить добрососедские отношения (на фото — президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уже в начале своего выступления Путин пресек все разговоры о напряженности в отношениях РФ и Казахстана: 76 субъектов имеют «прямые партнерские связи» с казахстанскими регионами, товарооборот достиг почти 30 млрд долларов, а объем российских инвестиций приближается к 20 миллиардам. Россия стала одним из крупнейших инвесторов в экономику соседней республики, а общая стоимость совместных проектов оценивается в 36,5 млрд долларов. Проекты в нефтегазодобыче, в газовой и атомной энергетике, в автомобилестроении, в космической и оборонной сферах и других отраслях останавливать никто не собирается, а обороты сотрудничества будут только расти, убежден Путин. Свою позицию о том, что «стратегическое партнерство, союзнические» и, более того, «дружеские отношения» России и Казахстана будут развиваться вопреки внешним обстоятельствам, президент подтвердил и во время переговоров со своим коллегой Касымом-Жомартом Токаевым, который поддержал такой настрой Путина. За полтора года, что РФ живет под жесткими санкциями Запада, стороны научились обходить даже проблемы в финансовой сфере. «Уверен, исходя из приоритетов национального интереса, мы всегда, не нарушая никаких международных обязательств, сможем решить те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес, и будем тем самым укреплять свой суверенитет», — заявил Путин. По словам президента РК Касыма-Жомарта Токаева, Казахстан и Россия связаны исторически, и в разрыве этой связи ни одна из стран не заинтересована Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит российского президента в Астану совпал еще и с десятилетием со дня подписания договора между двумя странами о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Путин и Токаев позитивно оценили его предварительные итоги и раскрыли довольно оптимистичные планы на будущее. Путин прямо сказал, что новый трехлетний план действий (его лидеры подписали после переговоров) ставит «по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства». При этом он заметил, что «есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам». «Мы готовы идти навстречу нашим казахстанским друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены», — отметил президент РФ. По сути, он успокоил казахстанских коллег, подчеркнув, что экономика России не рухнула, как ожидал Запад, она не просто растет (хотя и меньшими темпами, чем казахстанская), но и «меняет структуру». Токаева это вполне устраивает. «Каких-либо принципиальных вопросов или проблем в нашем сотрудничестве не существует. Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства — это достояние наших предков. И эти ценности мы обязаны сберечь», — заявил казахстанский лидер. Информационная безопасность выходит на первый план и для России, и для Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совместное заявление Путина и Токаева по итогам переговоров ставит точку в разговорах о разногласиях — позиции России и Казахстана совпали по принципиальным для Москвы вопросам соблюдения международного права и принципов ООН, формированию многополярного мира и открытой мировой экономики, обеспечения «равной и неделимой безопасности». На последнем пункте президенты сделали акцент. Речь идет о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, о неразмещении оружия в космосе и нераспространении ядерного оружия. Отдельным пунктом выделена информационная безопасность, которая, как показывают отношения России со странами Запада, при современном развитии медиа, социальных сетей приобретает особый смысл. Для России, по мнению экспертов, такой итог визита Путина имеет принципиальное значение (хотя, казалось бы, за последний месяц они уже встречались трижды: 7 октября в Москве, 13 октября — в Бишкеке и 17 октября — в Пекине). Руководство страны понимает, насколько к Казахстану как крупнейшей экономике Центральной Азии приковано внимание других государств. В углублении связей с Астаной заинтересованы Пекин, который вовлекает центральноазиатскую республику в своей проект «Один пояс, один путь», и Анкара, которая строит «тюркский мир». Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) тоже был в Казахстане буквально неделю назад Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Паломничество в Астану начали западные лидеры. В начале года Казахстан посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, а в сентябре лидер США Джо Байден принимал у себя президента Токаева и первых лиц Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. В начале ноября в Казахстан приезжали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но если Макрон, как считают эксперты, искал замену Нигеру, который отказался поставлять Франции уран (Казахстан по запасам занимает второе место в мире), то Орбан назвал свой визит «возвращением домой», говоря об исторической общности двух народов. Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев объяснил URA.RU, что Запад пытается «выбить из орбиты России ее союзников». «Эти переговоры позволили Путину услышать позицию, что Токаев по-прежнему находится в орбите России и остается ее партнером. С его стороны это попытка перезагрузки наших отношений. Но фон для этого негативный — для элит Казахстана важно мнение Запада, поэтому Астана параллельно выстраивает с ним экономические и политические отношения», — пояснил политолог. Такое внимание Запада к ближайшему соседу у России действительно вызывает намерение внести коррективы в двусторонние отношения, сменить «тактику», говорит глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Но опасаться приезда западных лидеров в Казахстан не нужно. Визит Путина подтверждает, что в развитии наших отношений мы движемся последовательно, четко и ясно. Остается глубокое понимание того, что лучше быть рядом, чем если нас растащат в разные стороны. Это понимание геополитической обстановки выливается в тактику наших отношений», — считает Калашников. Новость по теме О чем Путин и Токаев договорились в Астане Корректировать отношения приходится, поскольку «по-другому нельзя: в обстановке растущих санкций дело доходит до запрета поставки в РФ швейных иголок», говорит директор Центра постсоветских исследований МГИМО Станислав Чернявский. Завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина расценивает визит Путина в Казахстан как «новый импульс в углублении торгово-экономических, политических отношений и в вопросах безопасности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отношения России и Казахстана ждет перезагрузка. Накопленный опыт политического и экономического взаимодействия будет сохранен, а вот планы сотрудничества — скорректированы, исходя из внешних реалий, объяснили URA.RU эксперты итоги визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан 9 ноября. Сам Путин уже назвал планы амбициозными. Это, по мнению аналитиков, и подтолкнет две страны к еще большей интеграции, вопреки желанию Запада разрушить ее. Официальный визит Путина Астану был приурочен к проведению форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Правда, проходил он не в столице республики, а в Костанае (регион граничит сразу с тремя российскими субъектами — Курганской, Челябинской и Оренбургской областями), поэтому лидеры двух стран выступили перед участниками по видеосвязи. «В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и поддержим все ваши полезные начинания», — обратился Путин к бизнес-сообществу. Уже в начале своего выступления Путин пресек все разговоры о напряженности в отношениях РФ и Казахстана: 76 субъектов имеют «прямые партнерские связи» с казахстанскими регионами, товарооборот достиг почти 30 млрд долларов, а объем российских инвестиций приближается к 20 миллиардам. Россия стала одним из крупнейших инвесторов в экономику соседней республики, а общая стоимость совместных проектов оценивается в 36,5 млрд долларов. Проекты в нефтегазодобыче, в газовой и атомной энергетике, в автомобилестроении, в космической и оборонной сферах и других отраслях останавливать никто не собирается, а обороты сотрудничества будут только расти, убежден Путин. Свою позицию о том, что «стратегическое партнерство, союзнические» и, более того, «дружеские отношения» России и Казахстана будут развиваться вопреки внешним обстоятельствам, президент подтвердил и во время переговоров со своим коллегой Касымом-Жомартом Токаевым, который поддержал такой настрой Путина. За полтора года, что РФ живет под жесткими санкциями Запада, стороны научились обходить даже проблемы в финансовой сфере. Визит российского президента в Астану совпал еще и с десятилетием со дня подписания договора между двумя странами о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Путин и Токаев позитивно оценили его предварительные итоги и раскрыли довольно оптимистичные планы на будущее. Путин прямо сказал, что новый трехлетний план действий (его лидеры подписали после переговоров) ставит «по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства». При этом он заметил, что «есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам». «Мы готовы идти навстречу нашим казахстанским друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены», — отметил президент РФ. По сути, он успокоил казахстанских коллег, подчеркнув, что экономика России не рухнула, как ожидал Запад, она не просто растет (хотя и меньшими темпами, чем казахстанская), но и «меняет структуру». Токаева это вполне устраивает. Совместное заявление Путина и Токаева по итогам переговоров ставит точку в разговорах о разногласиях — позиции России и Казахстана совпали по принципиальным для Москвы вопросам соблюдения международного права и принципов ООН, формированию многополярного мира и открытой мировой экономики, обеспечения «равной и неделимой безопасности». На последнем пункте президенты сделали акцент. Речь идет о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, о неразмещении оружия в космосе и нераспространении ядерного оружия. Отдельным пунктом выделена информационная безопасность, которая, как показывают отношения России со странами Запада, при современном развитии медиа, социальных сетей приобретает особый смысл. Для России, по мнению экспертов, такой итог визита Путина имеет принципиальное значение (хотя, казалось бы, за последний месяц они уже встречались трижды: 7 октября в Москве, 13 октября — в Бишкеке и 17 октября — в Пекине). Руководство страны понимает, насколько к Казахстану как крупнейшей экономике Центральной Азии приковано внимание других государств. В углублении связей с Астаной заинтересованы Пекин, который вовлекает центральноазиатскую республику в своей проект «Один пояс, один путь», и Анкара, которая строит «тюркский мир». Паломничество в Астану начали западные лидеры. В начале года Казахстан посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, а в сентябре лидер США Джо Байден принимал у себя президента Токаева и первых лиц Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. В начале ноября в Казахстан приезжали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но если Макрон, как считают эксперты, искал замену Нигеру, который отказался поставлять Франции уран (Казахстан по запасам занимает второе место в мире), то Орбан назвал свой визит «возвращением домой», говоря об исторической общности двух народов. Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев объяснил URA.RU, что Запад пытается «выбить из орбиты России ее союзников». «Эти переговоры позволили Путину услышать позицию, что Токаев по-прежнему находится в орбите России и остается ее партнером. Такое внимание Запада к ближайшему соседу у России действительно вызывает намерение внести коррективы в двусторонние отношения, сменить «тактику», говорит глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Но опасаться приезда западных лидеров в Казахстан не нужно. Визит Путина подтверждает, что в развитии наших отношений мы движемся последовательно, четко и ясно. Остается глубокое понимание того, что лучше быть рядом, чем если нас растащат в разные стороны. Это понимание геополитической обстановки выливается в тактику наших отношений», — считает Калашников. Корректировать отношения приходится, поскольку «по-другому нельзя: в обстановке растущих санкций дело доходит до запрета поставки в РФ швейных иголок», говорит директор Центра постсоветских исследований МГИМО Станислав Чернявский. Завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина расценивает визит Путина в Казахстан как «новый импульс в углублении торгово-экономических, политических отношений и в вопросах безопасности».