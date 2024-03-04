ВЦИОМ прогнозирует Путину разгромную победу на выборах-2024

ВЦИОМ: 75% россиян сообщили, что проголосуют за самовыдвиженца Путина на выборах

04 марта 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Большинство респондентов отметили, что на выборах президента России проголосовали бы за самовыдвиженца Владимира Путина. На втором месте в рейтинге находится кандидат Владислав Даванков от «Новых людей». Такими результатам опроса делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Владимир Путин (самовыдвижение) — 75% (+0 п. п. с последнего замера). Владислав Даванков („Новые люди“) — 6% (не изменился). Николай Харитонов (КПРФ) — 4% (+1 п. п.). Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3% (не изменился)», — передает ВЦИОМ результаты опроса. Респондентам был задан вопрос, за кого бы они проголосовали, если выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Также у опрашиваемых спросили, пойдут ли они на участки для голосования. Большинство (70%) отметили, что точно да, а 10% — скорее примут участие в выборах. ВЦИОМ провел телефонный опрос 2 и 3 марта 2024 года. В нем участвовали 1 600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Все данные взвешены по социально-демографическим параметрам. При выборке с вероятностью 95% предельная погрешность не выше 2,5%. В исследовательском центре отметили, что на результаты исследования могли повлиять формулировки вопросов и различные обстоятельства, которые возникли во время работ. Выборы президента России будут идти три дня — с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за четверых кандидатов. Среди них: Путин, Даванков, Харитонов и Слуцкий. С 1 марта началось досрочное голосование для тех, кто находится за границей. Его итоги — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство респондентов отметили, что на выборах президента России проголосовали бы за самовыдвиженца Владимира Путина. На втором месте в рейтинге находится кандидат Владислав Даванков от «Новых людей». Такими результатам опроса делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Владимир Путин (самовыдвижение) — 75% (+0 п. п. с последнего замера). Владислав Даванков („Новые люди“) — 6% (не изменился). Николай Харитонов (КПРФ) — 4% (+1 п. п.). Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3% (не изменился)», — передает ВЦИОМ результаты опроса. Респондентам был задан вопрос, за кого бы они проголосовали, если выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Также у опрашиваемых спросили, пойдут ли они на участки для голосования. Большинство (70%) отметили, что точно да, а 10% — скорее примут участие в выборах. ВЦИОМ провел телефонный опрос 2 и 3 марта 2024 года. В нем участвовали 1 600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Все данные взвешены по социально-демографическим параметрам. При выборке с вероятностью 95% предельная погрешность не выше 2,5%. В исследовательском центре отметили, что на результаты исследования могли повлиять формулировки вопросов и различные обстоятельства, которые возникли во время работ. Выборы президента России будут идти три дня — с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за четверых кандидатов. Среди них: Путин, Даванков, Харитонов и Слуцкий. С 1 марта началось досрочное голосование для тех, кто находится за границей. Его итоги — в материале URA.RU.