Работники «Сургутнефтегаза» разобрали летние путевки в санатории на Черном море

04 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В «Сургутнефтегазе» закончились путевки в черноморские санатории на летние месяцы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сотрудники «Сургутнефтегаза» раскупили летние путевки санатории «Лермонтово» и Нефтяник Сибири». которые расположены на Черном море. В пресс-службе компании агентству URA.RU сообщили, что есть места на весну и осень. «Число мест в санаториях ограничено, но весенне- осенний сезон еще не закрыт. Май и сентябрь благоприятны для отдыха — эффект оздоровления выше», — сообщили корреспонденту на предприятии. Инсайдер агентства на предприятии сообщил, что не все работники, кто планировал отпуск на лето, смогли получить путевку. «Желающих отдохнуть летом оказалось слишком много — вместимость санаториев не позволит разместить всех. В „Сургутнефтегазе“ работают более 110 тысяч сотрудников, а здравницы способны принять порядка 12 тысяч человек», — объяснил источник URA.RU. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» сообщил работникам стоимость путевок в санатории на Черное море. Цена отдыха варьируется от 50 до 200 тысяч рублей за одного человека.

Сотрудники «Сургутнефтегаза» раскупили летние путевки санатории «Лермонтово» и Нефтяник Сибири». которые расположены на Черном море. В пресс-службе компании агентству URA.RU сообщили, что есть места на весну и осень. «Число мест в санаториях ограничено, но весенне- осенний сезон еще не закрыт. Май и сентябрь благоприятны для отдыха — эффект оздоровления выше», — сообщили корреспонденту на предприятии. Инсайдер агентства на предприятии сообщил, что не все работники, кто планировал отпуск на лето, смогли получить путевку. «Желающих отдохнуть летом оказалось слишком много — вместимость санаториев не позволит разместить всех. В „Сургутнефтегазе“ работают более 110 тысяч сотрудников, а здравницы способны принять порядка 12 тысяч человек», — объяснил источник URA.RU. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» сообщил работникам стоимость путевок в санатории на Черное море. Цена отдыха варьируется от 50 до 200 тысяч рублей за одного человека.