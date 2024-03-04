Работники «Сургутнефтегаза» разобрали летние путевки в санатории на Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Греция. Крит., море, пляж, песок, курорт, сланцы, отдых
В «Сургутнефтегазе» закончились путевки в черноморские санатории на летние месяцы Фото:

Сотрудники «Сургутнефтегаза» раскупили летние путевки санатории «Лермонтово» и Нефтяник Сибири». которые расположены на Черном море. В пресс-службе компании агентству URA.RU сообщили, что есть места на весну и осень.

«Число мест в санаториях ограничено, но весенне- осенний сезон еще не закрыт. Май и сентябрь благоприятны для отдыха — эффект оздоровления выше», — сообщили корреспонденту на предприятии.

Инсайдер агентства на предприятии сообщил, что не все работники, кто планировал отпуск на лето, смогли получить путевку. «Желающих отдохнуть летом оказалось слишком много — вместимость санаториев не позволит разместить всех. В „Сургутнефтегазе“ работают более 110 тысяч сотрудников, а здравницы способны принять порядка 12 тысяч человек», — объяснил источник URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» сообщил работникам стоимость путевок в санатории на Черное море. Цена отдыха варьируется от 50 до 200 тысяч рублей за одного человека.

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Сотрудники «Сургутнефтегаза» раскупили летние путевки санатории «Лермонтово» и Нефтяник Сибири». которые расположены на Черном море. В пресс-службе компании агентству URA.RU сообщили, что есть места на весну и осень. «Число мест в санаториях ограничено, но весенне- осенний сезон еще не закрыт. Май и сентябрь благоприятны для отдыха — эффект оздоровления выше», — сообщили корреспонденту на предприятии. Инсайдер агентства на предприятии сообщил, что не все работники, кто планировал отпуск на лето, смогли получить путевку. «Желающих отдохнуть летом оказалось слишком много — вместимость санаториев не позволит разместить всех. В „Сургутнефтегазе“ работают более 110 тысяч сотрудников, а здравницы способны принять порядка 12 тысяч человек», — объяснил источник URA.RU. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» сообщил работникам стоимость путевок в санатории на Черное море. Цена отдыха варьируется от 50 до 200 тысяч рублей за одного человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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