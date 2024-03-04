Курганские приставы выплатят компенсацию матери, годами не получавшей алименты

Курганский суд встал на сторону матери в споре с приставами по алиментам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Юргамышского округа (Курганская область), годами ожидающая взыскания алиментов, пожаловалась на районных приставов в суд. Она получит от ФССП компенсацию морального вреда. Информация о тяжбе имеется в материалах курганского облсуда.

«Взыскать с РФ в лице Федеральной службы судебных приставов за счет средств казны в пользу З.Л.А. компенсацию морального вреда», — говорится в решении апелляционного суда. Женщина, ждущая с августа 2020 года взыскания сотен тысяч алиментов, пожаловалась в суд на бездействие приставов. Суд постановил выплатить истцу 15 тысяч рублей.

В иске женщина указывала, что бывший муж задолжал ей более 870 тысяч рублей. За два года долг уменьшился всего на 46 копеек. Истец заявляла, что районные приставы бездействуют, не налагая ограничения на зарплату бывшего супруга.

Представители приставов утверждали, что сотрудники выполнили все возможные процедуры и выслали запросы в организации. К октябрю 2023 года были наложены ограничения, долг по алиментам уменьшился на 100 тысяч рублей. В ходе судебных разбирательств истец пояснила, что на основе ее жалоб сотрудник была лишена премии. Она считала факт бездействия доказанным.

Суд обнаружил неприятие мер по взысканию алиментов с должника при переходе на новую работу осенью 2021 года. Также нашлись доказательства, что женщине пришлось оплачивать учебу ребенку в вузе. «В связи с указанным бездействием судебного пристава-исполнителя истцу был причинен моральный вред, выразившейся в наличии переживаний по поводу отсутствия алиментов и обеспечения достойного уровня жизни, несения расходов на содержание и лечение дочери», — говорится в решении судейской коллегии.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец подал в суд на службу приставов из-за наложения на него ограничений по чужим долгам. Приставы длительное время не снимали ограничения с мужчины, чьи ФИО и дата рождения полностью совпадали с должником. Суд постановил выплатить за ошибку курганцу десять тысяч рублей.