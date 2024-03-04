Что известно об убийстве бывшей жены участником СВО

В отношении военного возбуждено уголовное дело по факту убийства
В Челябинске 25 февраля местный житель Никита Сидоров, участвовавший в СВО, убил свою бывшую жену. Приехавшие на вызов полицейские не успели ему помешать. Что известно о семье военного и как отразилось произошедшее на сотрудниках УМВД — в материале URA.RU.
- Инцидент произошел поздней ночью. Пьяный Сидоров, после празднования с друзьями Дня защитника Отечества пришел домой, но так и не смог попасть в квартиру, так как там закрылась его бывшая жена.
- Для чего бывшая супруга наведалась к Сидорову — пока непонятно. Некоторые высказывают предположения, что она хотела его поздравить.
- По данным URA.RU, с Сидоровым женщина когда-то растила двух детей: младший из них был от него. Вместе с ребенком она и пришла, предположительно, поздравлять бывшего мужа.
- Однако мужчина не оценил ее порывов. Через домофон он бросил в ее адрес несколько угроз. А после взобрался на балкон второго этажа и попал в жилище.
- По словам соседей, они слышали звуки борьбы. Также, как и просьбы женщины о помощи. Однако в полицию обращаться не стали. По их словам, когда пришла мысль позвонить в правоохранительные органы — дежурный экипаж уже был на месте.
- Приехавшим сотрудникам полиции дверь никто не открыл. Тогда ими было принято решение о вызове спасательной бригады, которая и обеспечила доступ в квартиру.
- К сожалению, спасти женщину правоохранители не смогли. Сидоров задушил ее.
- При установлении личности полицейские выяснили, что Сидоров — военный. Ушел в зону СВО добровольно и был приписан к воинской части, дислоцированной в Абакане.
- Военному предъявили обвинения и отправили в СИЗО, минимум на два месяца. По словам источника агентства, на допросе он заявил, что мало помнит события прошедшей ночи.
- Женщину похоронили 28 февраля. По данным URA.RU, старшего ребенка забрал к себе ее родной отец. Младший остался у родителей Сидорова.
- В областном главке по факту произошедшего организовали внутреннюю проверку. Руководство главка хочет знать, почему преступление не смогли предотвратить. Если в ходе проверки выявят нарушения алгоритма действий и неисполнения поручений, то ответственные должностные лица УМВД будут подвергнуты самым жестким дисциплинарным наказаниям, вплоть до освобождения от занимаемых должностей и увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Руководством ГУ МВД области принимаются все исчерпывающие меры по исключению подобных ситуаций впредь.
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