Пермяков зовут зарабатывать 130 тысяч и жить в коттедже у Черного моря

В Пермском крае ЧОП ищет охранников для работы на побережье Черного моря

В обязанности входит досмотр людей и автомобилей на территории морского порта Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работать охранниками в порту Краснодарского края. Трудиться необходимо вахтовым методом. Минимальный срок вахты составляет 60 смен, за которые обещают заплатить более 130 тысяч рублей. Также сотрудникам предоставят жилье в комфортабельных коттеджах поблизости от места работы.

«Предлагаем вахтовую работу сотрудникам охраны в порту Краснодарского края — станице Тамань. Работа на побережье Черного моря в отличных бытовых условиях, проживание в частном коттедже недалеко от объекта. В наличии телевизор, холодильник, вся бытовая техника, спортивный инвентарь и прочие атрибуты для отдыха. Вахта в порту минимум 60 дней. Заработная плата — 132 тысячи рублей», — сообщил в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений ЧОП «Контрольный пост».

Также охранникам обещают предоставить форму, а за усердную работу будут выплачивать премии. В обязанности входят пропуск посетителей и автомобилей на охраняемый объект, патрулирование территории, сверка номеров машин и контроль системы видеонаблюдения. Обязательным требованием является хорошая физическая форма сотрудников. Им придется часто проверять большегрузы.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом охранниками золотодобывающего карьера в Иркутской области. За вахту в 90 дней обещают платить более 260 тысяч рублей.