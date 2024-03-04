В курганской школе ученикам запретили носить шевроны Stone Island

В Кетовской школе у учеников забирают шевроны (патчи) Stone Island (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школе села Кетово Курганской области у учеников начали забирать шевроны итальянского бренда одежды Stone Island. Руководство учреждения проводит с ребятами беседы о запрещенной символике, однако значок на шевроне к такой символике не относится, рассказал URA.RU председатель родительского комитета Курганской области, к которому обратились ученики.

«В школе Кетово активно начали конфисковывать у школьников тканевые патчи бренда итальянского одежды Stone Island под предлогом, что это запрещенная символика. Учеников водили к директору для бесед, шевроны забирали, обещали вызвать родителей. Три школьника из разных классов мне об этом сообщили, а один из учителей показывал ученикам эти шевроны. Дети не понимают, почему забирают их собственность, и почему запрещают марку, в которой ходят высокопоставленные лица. В интернете дети нашли фотографии чиновников в одежде этого бренда», — рассказал Леонов.

Председатель родкомитета отметил, что аналогичный случай запрета шевронов бренда был в одной из школ Санкт-Петербурга несколько лет назад. В сети сохранился репортаж об этом, снятый в юмористической форме. «Кого-то вызвали к директору, у кого-то забрали шеврон с якобы запрещенным символом — дети это воспринимают болезненно. Они хотят знать, как себя вести и кто в этой ситуации неправ. Каждое действие учителя и директора имеют воспитательный эффект. Если школа ошиблась, перед учениками должны извиниться и вернуть им имущество», — считает Леонов.

URA.RU направило запрос в администрацию Кетовской школы, а также в администрацию Кетовского округа (учредитель школы) с просьбой прокомментировать информацию. Оперативно получить комментарий не удалось.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что рекомендации по школьной форме обучающихся для всех школ — едины: соблюдать деловой стиль одежды. «Школы вправе самостоятельно утвердить своими локальными актами конкретные требования к школьной форме. В Кетовской школе существует классический стиль одежды, утвержденный положением образовательной организации, разработана своя эмблема. Обучающиеся обязаны соблюдать данные правила. Никаких дополнительных рекомендаций по брендам одежды департаментом ни до Кетовской школы, ни до других образовательных учреждений не доводилось», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что родители ученика Кетовской школы, которого оштрафовали за свастику в учебнике, выиграли суд. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних было отменено. Директор школы в Кетово заявила в полицию на ученика из-за свастики в учебнике, составленной из стикеров. Сам юноша заявлял, что стикеры клеил не он, запрещенной темой он не увлекается.