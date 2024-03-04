Дмитрий Маликов снимет клип в Тюмени

Для съемок в Тюмени ищут двух парней и трех девушек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени ищут двух девушек и парня для съемок в клипе Дмитрия Маликова. Съемки пройдут 8 марта, сообщает со ссылкой на студию «Кастинг ПУШКА» telegram-канал «Темы Тюмени».

«Сейчас на эту съемку кастинговое агентство „ПУШКА“ ищет профессиональных актеров, похожих на известного артиста в детстве и юности. Им нужны мальчик 10 лет и парень 18 лет по таким параметрам», — говорится в сообщении.

В своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» агентство указало так же еще несколько ролей, на которые необходимы актеры. Работа на съемочной площадке будет оплачена, сообщает «Кастинг ПУШКА».

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