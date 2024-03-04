Дмитрий Маликов снимет клип в Тюмени

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Концерт Дмитрия Маликова в Екатеринбурге, маликов дмитрий
Для съемок в Тюмени ищут двух парней и трех девушек Фото:

В Тюмени ищут двух девушек и парня для съемок в клипе Дмитрия Маликова. Съемки пройдут 8 марта, сообщает со ссылкой на студию «Кастинг ПУШКА» telegram-канал «Темы Тюмени».

«Сейчас на эту съемку кастинговое агентство „ПУШКА“ ищет профессиональных актеров, похожих на известного артиста в детстве и юности. Им нужны мальчик 10 лет и парень 18 лет по таким параметрам», — говорится в сообщении.

В своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» агентство указало так же еще несколько ролей, на которые необходимы актеры. Работа на съемочной площадке будет оплачена, сообщает «Кастинг ПУШКА».

Ранее URA.RU рассказало еще об одном необычном кастинге, который проходит в Тюмени. Жительниц города приглашают сыграть жертв насилия.

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В Тюмени ищут двух девушек и парня для съемок в клипе Дмитрия Маликова. Съемки пройдут 8 марта, сообщает со ссылкой на студию «Кастинг ПУШКА» telegram-канал «Темы Тюмени». «Сейчас на эту съемку кастинговое агентство „ПУШКА“ ищет профессиональных актеров, похожих на известного артиста в детстве и юности. Им нужны мальчик 10 лет и парень 18 лет по таким параметрам», — говорится в сообщении. В своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» агентство указало так же еще несколько ролей, на которые необходимы актеры. Работа на съемочной площадке будет оплачена, сообщает «Кастинг ПУШКА». Ранее URA.RU рассказало еще об одном необычном кастинге, который проходит в Тюмени. Жительниц города приглашают сыграть жертв насилия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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