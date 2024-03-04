Тюменок приглашают сыграть роль жертв насилия

В Тюмени проходит кастинг в фильм «Ты меня слушаешь?»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Тюменский режиссер Ксения Менухова объявила кастинг в свой новый проект Фото:

В Тюмени ищут актрис-подростков для участия в фильме о насилии. Как рассказала URA.RU режиссер картины Ксении Менуховой, для главных ролей в проекте требуются три героини.

«Фильм „Ты меня слушаешь?“ рассказывает о трех девочках, столкнувшихся с насилием в обществе. Обесценивая и не осознавая важность проблем подруг, они ругаются, из-за чего лишаются последней поддержки, что приводит к печальным последствиям», — сообщает режиссер Ксения Менухова.

Кастинг пройдет 9 и 10 марта. Записаться на участие тюменки могут на странице Тюменское кино на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области пройдут съемки сериала, где одну из ролей исполнит Никита Кологривый, который сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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В Тюмени ищут актрис-подростков для участия в фильме о насилии. Как рассказала URA.RU режиссер картины Ксении Менуховой, для главных ролей в проекте требуются три героини. «Фильм „Ты меня слушаешь?“ рассказывает о трех девочках, столкнувшихся с насилием в обществе. Обесценивая и не осознавая важность проблем подруг, они ругаются, из-за чего лишаются последней поддержки, что приводит к печальным последствиям», — сообщает режиссер Ксения Менухова. Кастинг пройдет 9 и 10 марта. Записаться на участие тюменки могут на странице Тюменское кино на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области пройдут съемки сериала, где одну из ролей исполнит Никита Кологривый, который сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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