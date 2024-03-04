Тюменок приглашают сыграть роль жертв насилия

В Тюмени проходит кастинг в фильм «Ты меня слушаешь?»

Тюменский режиссер Ксения Менухова объявила кастинг в свой новый проект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут актрис-подростков для участия в фильме о насилии. Как рассказала URA.RU режиссер картины Ксении Менуховой, для главных ролей в проекте требуются три героини.

«Фильм „Ты меня слушаешь?“ рассказывает о трех девочках, столкнувшихся с насилием в обществе. Обесценивая и не осознавая важность проблем подруг, они ругаются, из-за чего лишаются последней поддержки, что приводит к печальным последствиям», — сообщает режиссер Ксения Менухова.

Кастинг пройдет 9 и 10 марта. Записаться на участие тюменки могут на странице Тюменское кино на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области пройдут съемки сериала, где одну из ролей исполнит Никита Кологривый, который сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».