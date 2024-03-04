Курганцы с онкологией не могут получить результаты исследований из-за отсутствия реагентов

Курганские онкобольные пожаловались на задержку результатов исследований

По словам пациентов, исследования задерживают из-за отсутствия реагентов в онкодиспансере Фото: Илья Московец © URA.RU

Онкобольные курганцы не могут получить результаты гистологического исследования из-за отсутствия реагентов в областном онкодиспансере. От этого анализа зависит тактика лечения жизненно важного для пациентов, но когда поступят реагенты в онкодиспансере не уточняю, рассказала URA.RU родственница пациента онкодиспансера.

«Результат должен был прийти на прошлой неделе. Но в онкодиспансере мне сообщили, что реактивов нет уже больше двух недель. Соответственно результаты у многих пациентов будут задержаны на неизвестный срок. От результата зависит тактика лечения, жизненно необходимого для пациентов. Анализ выполняют в гистологическом отделении онкодиспансера. Мы готовы забрать биоптат и выполнить исследование в другой лаборатории платно. Но нам сообщили, что такое невозможно», — рассказала собеседница.

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что для оперативного решения вопроса с проведением гистологических исследований, возникшим в связи со сложностями в ходе проведения аукционов, на часть недостающих реагентов онкодиспансером были заключены прямые договоры. «В настоящее время на все необходимые реагенты для проведения гистологических исследований отыграны на аукционе. Поставка ожидается в ближайшие дни. Если у пациентов остаются вопросы, они могут обратиться в департамент здравоохранения. По каждому случаю будет проведена дополнительная проверка и приняты меры в интересах пациентов», — заявили в депздраве.

Также в департаменте отметили, что аукционы на закупку некоторых лекарственных препаратов для проведения химиотерапии не состоялись по независящим от заказчика причинам. В связи с этим, пациенты были переведены на альтернативные схемы лечения или направлены в соседние регионы. Новые аукционы на покупку медпрепаратов уже размещены.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области онкобольные пациенты не могли получить противоопухолевые препараты, из-за чего некоторым пришлось покупать лечение. После публикации в ситуацию вмешались прокуратура, виновные лица привлечены к ответственности. Пациентов обеспечили препаратами.