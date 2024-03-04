Продюсеру Фадееву впервые понравился фильм про себя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фадеев восхитился фильмом про самого себя Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал о фильме про себя, который ему впервые в жизни по-настоящему понравился. Об этом он заявил в видеообращении в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Фильм про Фадеева снял бывший ведущий шоу «Вписка», youtube-блогер Николай Редькин.

«Посмотрел фильм Коли Редькина про меня, мне понравилось. Он поразил меня своей точностью как в датах, так и в предположениях. А главное, он поразил своей искренностью и подходом, где нет ни сплетен ни грязи. Спасибо, что человек так отнесся к тому, что я делаю», — сказал Фадеев.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев напишет музыку к новому фильму «Авиатор». Для музыканта это станет вторым совместным проектом с режиссером Егором Кончаловским.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал о фильме про себя, который ему впервые в жизни по-настоящему понравился. Об этом он заявил в видеообращении в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Фильм про Фадеева снял бывший ведущий шоу «Вписка», youtube-блогер Николай Редькин. «Посмотрел фильм Коли Редькина про меня, мне понравилось. Он поразил меня своей точностью как в датах, так и в предположениях. А главное, он поразил своей искренностью и подходом, где нет ни сплетен ни грязи. Спасибо, что человек так отнесся к тому, что я делаю», — сказал Фадеев. Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев напишет музыку к новому фильму «Авиатор». Для музыканта это станет вторым совместным проектом с режиссером Егором Кончаловским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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