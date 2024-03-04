Фадеев восхитился фильмом про самого себя Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал о фильме про себя, который ему впервые в жизни по-настоящему понравился. Об этом он заявил в видеообращении в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Фильм про Фадеева снял бывший ведущий шоу «Вписка», youtube-блогер Николай Редькин.

«Посмотрел фильм Коли Редькина про меня, мне понравилось. Он поразил меня своей точностью как в датах, так и в предположениях. А главное, он поразил своей искренностью и подходом, где нет ни сплетен ни грязи. Спасибо, что человек так отнесся к тому, что я делаю», — сказал Фадеев.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев напишет музыку к новому фильму «Авиатор». Для музыканта это станет вторым совместным проектом с режиссером Егором Кончаловским.