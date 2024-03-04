Фадеев поделился отрывком проекта, который он решил выпускать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, опубликовал отрывок песни из не вышедшего музыкального проекта ДНК. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Мы озадачились, подняли все наши архивы. И мы нашли не вышедший проект ДНК. Если хотите, то покажу один маленький кусочек», — сказал Фадеев и прикрепил отрывок неизданного трека. О том, почему проект не был реализован, музыкант говорить не захотел.

Ранее URA.RU писало, что музыкант Фадеев похвалил фильм о самом себе, который сделал блогер Николай Редькин. По словам продюсера, работа поразила его своей точностью и искренностью.