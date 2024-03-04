Фадеев показал отрывок песни из не вышедшего музыкального проекта. Видео

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Клипарт 4. Нижневартовск, фортепиано, пианино, музыка, клавиши, синтезатор, рояль
Фадеев поделился отрывком проекта, который он решил выпускать Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, опубликовал отрывок песни из не вышедшего музыкального проекта ДНК. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Мы озадачились, подняли все наши архивы. И мы нашли не вышедший проект ДНК. Если хотите, то покажу один маленький кусочек», — сказал Фадеев и прикрепил отрывок неизданного трека. О том, почему проект не был реализован, музыкант говорить не захотел.

Ранее URA.RU писало, что музыкант Фадеев похвалил фильм о самом себе, который сделал блогер Николай Редькин. По словам продюсера, работа поразила его своей точностью и искренностью.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, опубликовал отрывок песни из не вышедшего музыкального проекта ДНК. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Мы озадачились, подняли все наши архивы. И мы нашли не вышедший проект ДНК. Если хотите, то покажу один маленький кусочек», — сказал Фадеев и прикрепил отрывок неизданного трека. О том, почему проект не был реализован, музыкант говорить не захотел. Ранее URA.RU писало, что музыкант Фадеев похвалил фильм о самом себе, который сделал блогер Николай Редькин. По словам продюсера, работа поразила его своей точностью и искренностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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