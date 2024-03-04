В Евросоюзе оправдались за отмену встречи с Лавровым

РБК: послы ЕС отказались встретиться с Лавровым из-за смерти Навального*

04 марта 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Ранее послы ЕС за два дня до встречи с Сергеем Лавровым отказались от нее Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Послы Евросоюза отказались от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия и смерти Алексея Навального 16 февраля (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом рассказали в постпредстве ЕС. «В постпредстве ЕС указали на „крайне низкий уровень доверия“ в контексте публичных заявлений в 2022 году, что Россия не будет вводить войска на Украину», — сообщает РБК со ссылкой на постпредство ЕС. Также послы отказались от встречи из-за смерти Навального в колонии. Об отказе послов встретится рассказать сам Лавров. По его словам, мероприятие было согласовано еще заранее, однако за два дня до него пришла нота. Глава МИД России хотел дать послам разъяснения перед выборами президента РФ, что не стоит раскачивать несистемную оппозицию в стране. До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада видят в выборах президента России возможности для дестабилизации ситуации. Ее слова приводит RT. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Люди смогут отдать свой голос за четверых кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Также 16 февраля стало известно о смерти Навального в колонии. Основная версия — оторвавшийся тромб, о чем также заявляли в украинской разведке. Тем не менее Запад не прекращает винить в случившемся Россию. *Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Послы Евросоюза отказались от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия и смерти Алексея Навального 16 февраля (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом рассказали в постпредстве ЕС. «В постпредстве ЕС указали на „крайне низкий уровень доверия“ в контексте публичных заявлений в 2022 году, что Россия не будет вводить войска на Украину», — сообщает РБК со ссылкой на постпредство ЕС. Также послы отказались от встречи из-за смерти Навального в колонии. Об отказе послов встретится рассказать сам Лавров. По его словам, мероприятие было согласовано еще заранее, однако за два дня до него пришла нота. Глава МИД России хотел дать послам разъяснения перед выборами президента РФ, что не стоит раскачивать несистемную оппозицию в стране. До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада видят в выборах президента России возможности для дестабилизации ситуации. Ее слова приводит RT. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Люди смогут отдать свой голос за четверых кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Также 16 февраля стало известно о смерти Навального в колонии. Основная версия — оторвавшийся тромб, о чем также заявляли в украинской разведке. Тем не менее Запад не прекращает винить в случившемся Россию. *Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов