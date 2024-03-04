Лавров заявил, что послы ЕС отказались от встречи перед выборами президента РФ

04 марта 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров отметил, что послы ЕС решили не идти на встречу за два дня до нее Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Россия приглашала послов Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента РФ. Однако за два дня до мероприятия они отказались, заявил глава МИД России Сергей Лавров на специальной сессии дискуссионной программы МГИМО в Сочи. «Мы пригласили всех послов ЕС недели полторы назад, на встречу со мной. На ней я хотел рассказать, что мы советуем из лучших побуждений отказаться от спонсирования не системной оппозиции перед выборами президента. За два дня до назначенной встречи нам прислали ноту — мы решили не ходить», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир шел на youtube-канале МИД РФ. При этом Лавров отметил, что послы аккредитованы на встречи с ним. Однако они все равно отказались от нового обсуждения. Также глава МИД напомнил, что Россия никогда не выступала против серьезных предложений со стороны Запада. Вбросы, что у России есть ядерное оружие в космосе, Лавров назвал детским разговором в пользу бедных. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут отдать свой голос за четверых кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

Россия приглашала послов Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента РФ. Однако за два дня до мероприятия они отказались, заявил глава МИД России Сергей Лавров на специальной сессии дискуссионной программы МГИМО в Сочи. «Мы пригласили всех послов ЕС недели полторы назад, на встречу со мной. На ней я хотел рассказать, что мы советуем из лучших побуждений отказаться от спонсирования не системной оппозиции перед выборами президента. За два дня до назначенной встречи нам прислали ноту — мы решили не ходить», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир шел на youtube-канале МИД РФ. При этом Лавров отметил, что послы аккредитованы на встречи с ним. Однако они все равно отказались от нового обсуждения. Также глава МИД напомнил, что Россия никогда не выступала против серьезных предложений со стороны Запада. Вбросы, что у России есть ядерное оружие в космосе, Лавров назвал детским разговором в пользу бедных. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут отдать свой голос за четверых кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.