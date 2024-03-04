04 марта 2024

В Конго возобновились ожесточенные бои между армией и повстанцами

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Наиболее жесткие столкновения происходят на востоке республики Фото:

В Демократической Республике Конго (ДРК) после нескольких дней затишья возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и повстанцами из группировки «Движение 23 марта» (М23). Об этом сообщила местная радиостанция Okapi.

«Ожесточенные бои возобновились 4 марта. Они длились весь день. Эпицентрами столкновения стали окрестности города Ньянзале и участок автотрассы в районе Мабенга. Стороны используют тяжелое вооружение. Из зон боевых действий начался исход населения», — указано в сообщении на сайте компании. По данным журналистов, в результате возобновившихся обстрелов погибли 15 мирных жителей.

Повстанцы М23 активизировали боевые действия на территории ДРК в 2021 году. Им удалось захватить несколько городов и поселков. Сейчас они подходят к городу Гома с населением в два млн человек. К северу от населенного пункта расположены основные базы М23

Ранее миссия ООН по стабилизации в ДРК начала вывод войск из страны, сообщает «Национальная служба новостей». Премьер ДРК Жан-Мишель Сама Луконде 20 февраля подал в отставку и распустил правительство, передает RT.

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В Демократической Республике Конго (ДРК) после нескольких дней затишья возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и повстанцами из группировки «Движение 23 марта» (М23). Об этом сообщила местная радиостанция Okapi. «Ожесточенные бои возобновились 4 марта. Они длились весь день. Эпицентрами столкновения стали окрестности города Ньянзале и участок автотрассы в районе Мабенга. Стороны используют тяжелое вооружение. Из зон боевых действий начался исход населения», — указано в сообщении на сайте компании. По данным журналистов, в результате возобновившихся обстрелов погибли 15 мирных жителей. Повстанцы М23 активизировали боевые действия на территории ДРК в 2021 году. Им удалось захватить несколько городов и поселков. Сейчас они подходят к городу Гома с населением в два млн человек. К северу от населенного пункта расположены основные базы М23 Ранее миссия ООН по стабилизации в ДРК начала вывод войск из страны, сообщает «Национальная служба новостей». Премьер ДРК Жан-Мишель Сама Луконде 20 февраля подал в отставку и распустил правительство, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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