Скандал в ФРГ возродил конфликт между Берлином и союзниками о поставках Киеву

05 марта 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Утечка разговора немецких офицеров вызвала раздражение Франции и Британии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скандал из-за утечки секретного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались интересы Украины в операции против России, возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву. Об этом заявил источник в НАТО. «Инцидент возродил конфликт между Германией и ее союзниками по поводу поставок оружия. Также ситуация вызвала раздражение французов и британцев», — передает издание Bloomberg слова информированного источника. По его словам, сейчас союзники ФРГ призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации. Представитель НАТО отметил, что «не был удивлен утечкой информации со стороны немцев». Спецслужбы России раскрыли переговоры немецких офицеров, обсуждающих атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые требует Киев. Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что несмотря на скандал, Запад сохранил единство с ФРГ, но при этом представитель Белого дома не стал подтверждать беседу немцев, передает RT.

Скандал из-за утечки секретного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались интересы Украины в операции против России, возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву. Об этом заявил источник в НАТО. «Инцидент возродил конфликт между Германией и ее союзниками по поводу поставок оружия. Также ситуация вызвала раздражение французов и британцев», — передает издание Bloomberg слова информированного источника. По его словам, сейчас союзники ФРГ призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации. Представитель НАТО отметил, что «не был удивлен утечкой информации со стороны немцев». Спецслужбы России раскрыли переговоры немецких офицеров, обсуждающих атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые требует Киев. Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что несмотря на скандал, Запад сохранил единство с ФРГ, но при этом представитель Белого дома не стал подтверждать беседу немцев, передает RT.