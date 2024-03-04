04 марта 2024

Регионам передадут право устанавливать расстояние от школ до алкомаркетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты считают, что полностью отдавать решение о минимальном расстоянии до алкомаркетов на региональный уровень нецелесообразно Фото:

В России право устанавливать расстояние от магазина с алкоголем до учебного заведения могут передать властям регионов. Такое предложение направил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в правительство законопроект, который меняет правила продажи спиртного. Чиновник предложил наделить субъекты правом определять размер „радиусов трезвости“ — расстояния между магазином со спиртным и образовательными, социальными, культурными, спортивными учреждениями, в которых вообще запрещены продажи алкоголя», — узнали «Известия».

Сейчас устанавливать минимальное расстояние от общественно значимых организаций до точек продажи алкоголя могут только муниципальные власти. Эксперты считают, что полностью отдавать это решение на региональный уровень нецелесообразно — локальные власти лучше знают ситуацию на местах, но некоторые пользуются этим, чтобы устанавливать границу на минимальном уровне. Для того, чтобы выбрать максимально комфортный вариант, стоит отдать региональным властям решение о минимальном расстоянии, а муниципальным — дать право вводить дополнительные ограничения, предлагают эксперты.

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В России право устанавливать расстояние от магазина с алкоголем до учебного заведения могут передать властям регионов. Такое предложение направил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в правительство законопроект, который меняет правила продажи спиртного. Чиновник предложил наделить субъекты правом определять размер „радиусов трезвости“ — расстояния между магазином со спиртным и образовательными, социальными, культурными, спортивными учреждениями, в которых вообще запрещены продажи алкоголя», — узнали «Известия». Сейчас устанавливать минимальное расстояние от общественно значимых организаций до точек продажи алкоголя могут только муниципальные власти. Эксперты считают, что полностью отдавать это решение на региональный уровень нецелесообразно — локальные власти лучше знают ситуацию на местах, но некоторые пользуются этим, чтобы устанавливать границу на минимальном уровне. Для того, чтобы выбрать максимально комфортный вариант, стоит отдать региональным властям решение о минимальном расстоянии, а муниципальным — дать право вводить дополнительные ограничения, предлагают эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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