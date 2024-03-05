В российских городах зазвучат сирены

По всей территории РФ 6 марта будет проведена проверка системы оповещения населения в связи с крупными учениями по готовности к защите граждан и территорий от наводнений и природных пожаров. Об этом заявили в МЧС.
«Сохраняй спокойствие — все по плану! 6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал „Внимание всем!“», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там отметили, что будут работать сирены и громкоговорители, также на теле- и радиоканалах эфиры будут замещены специальной информацией.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что в РФ могут ввести единую систему оповещения о тревоге, чтобы граждане могли ориентироваться только на нее и не вестись на фейки. В Подмосковье комплексная проверка системы оповещения жителей пройдет с 10:30 до 12:00 6 марта, передает телеканал 360.
По всей территории РФ 6 марта будет проведена проверка системы оповещения населения в связи с крупными учениями по готовности к защите граждан и территорий от наводнений и природных пожаров. Об этом заявили в МЧС. «Сохраняй спокойствие — все по плану! 6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал „Внимание всем!“», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там отметили, что будут работать сирены и громкоговорители, также на теле- и радиоканалах эфиры будут замещены специальной информацией. Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что в РФ могут ввести единую систему оповещения о тревоге, чтобы граждане могли ориентироваться только на нее и не вестись на фейки. В Подмосковье комплексная проверка системы оповещения жителей пройдет с 10:30 до 12:00 6 марта, передает телеканал 360.