РФ обжалует решение Амстердама о выплате 50 млрд по искам экс-акционеров ЮКОСа

05 марта 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

В Генпрокуратуре сообщили, что активно занимаются защитой интересов РФ в судебных разбирательствах Фото: Софья Сандурская © URA.RU Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме, которое отклонило аргументацию о незаконности решения международного арбитража о выплате 50 миллиардов долларов по искам бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает ТАСС. Российское ведомство отметило, что активно занимается защитой интересов страны в судебных разбирательствах, связанных с исками экс-акционеров ЮКОСа. Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года отклонил доводы России, которые касались решения международного арбитража 2014 года о выплате крупной суммы денежных средств. Компенсация была присуждена еще 10 лет назад на суде в Гааге. Следствие посчитало, что РФ якобы специально обанкротила ЮКОС.

Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме, которое отклонило аргументацию о незаконности решения международного арбитража о выплате 50 миллиардов долларов по искам бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает ТАСС. Российское ведомство отметило, что активно занимается защитой интересов страны в судебных разбирательствах, связанных с исками экс-акционеров ЮКОСа. Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года отклонил доводы России, которые касались решения международного арбитража 2014 года о выплате крупной суммы денежных средств. Компенсация была присуждена еще 10 лет назад на суде в Гааге. Следствие посчитало, что РФ якобы специально обанкротила ЮКОС.