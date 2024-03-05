РФ обжалует решение Амстердама о выплате 50 млрд по искам экс-акционеров ЮКОСа

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, триколор, флаг россии, генеральная прокуратура рф, здание, генеральная прокуратура российской федерации
В Генпрокуратуре сообщили, что  активно занимаются защитой интересов РФ в судебных разбирательствах Фото:

Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме, которое отклонило аргументацию о незаконности решения международного арбитража о выплате 50 миллиардов долларов по искам бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает ТАСС. Российское ведомство отметило, что активно занимается защитой интересов страны в судебных разбирательствах, связанных с исками экс-акционеров ЮКОСа.

Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года отклонил доводы России, которые касались решения международного арбитража 2014 года о выплате крупной суммы денежных средств. Компенсация была присуждена еще 10 лет назад на суде в Гааге. Следствие посчитало, что РФ якобы специально обанкротила ЮКОС.

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Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме, которое отклонило аргументацию о незаконности решения международного арбитража о выплате 50 миллиардов долларов по искам бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает ТАСС. Российское ведомство отметило, что активно занимается защитой интересов страны в судебных разбирательствах, связанных с исками экс-акционеров ЮКОСа. Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года отклонил доводы России, которые касались решения международного арбитража 2014 года о выплате крупной суммы денежных средств. Компенсация была присуждена еще 10 лет назад на суде в Гааге. Следствие посчитало, что РФ якобы специально обанкротила ЮКОС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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