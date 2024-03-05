В Москве парковку сделают бесплатной на 8 марта

Собянин: парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта

05 марта 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин сообщил, что 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья Фото: Игорь Пантин © URA.RU Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными в честь Международного женского дня 8 и 9 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, 10 марта парковка будет осуществляться без оплаты, поскольку для нее будут действовать тарифы, предусмотренные для воскресенья. Исключение составят лишь те улицы, где действуют повышенные тарифы в размере 380 и 450 рублей в час. Собянин отметил, что парковочные зоны, оборудованные шлагбаумами, сохранят свои обычные платные тарифы и будут функционировать в обычном режиме. Ранее мэр столицы сделал бесплатную парковку в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля. Парковки со шлагбаумами работали также по своим обычным тарифам во все дни.

Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными в честь Международного женского дня 8 и 9 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, 10 марта парковка будет осуществляться без оплаты, поскольку для нее будут действовать тарифы, предусмотренные для воскресенья. Исключение составят лишь те улицы, где действуют повышенные тарифы в размере 380 и 450 рублей в час. Собянин отметил, что парковочные зоны, оборудованные шлагбаумами, сохранят свои обычные платные тарифы и будут функционировать в обычном режиме. Ранее мэр столицы сделал бесплатную парковку в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля. Парковки со шлагбаумами работали также по своим обычным тарифам во все дни.