В Москве сделают бесплатными парковки в честь праздника

Собянин: парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 23 и 24 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, парковка, паркомат, оплата
Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам в праздничные дни Фото:

Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной», — написал Собянин в Telegram. Позже, 25 февраля, в городе будет действовать «режим воскресенья»: бесплатными станут парковки везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами будут работать по своим обычным тарифам во все дни.

В 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, так как праздник выпадет на пятницу. Туроператоры рекомендуют в эти дни отправиться в небольшое путешествие по России. Так, например, аренда жилья в Ярославле в среднем будет стоить 4 465 рублей за сутки. При этом спрос на поездки в туда не такой высокий, как на туры в другие популярные города.

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Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной», — написал Собянин в Telegram. Позже, 25 февраля, в городе будет действовать «режим воскресенья»: бесплатными станут парковки везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами будут работать по своим обычным тарифам во все дни. В 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, так как праздник выпадет на пятницу. Туроператоры рекомендуют в эти дни отправиться в небольшое путешествие по России. Так, например, аренда жилья в Ярославле в среднем будет стоить 4 465 рублей за сутки. При этом спрос на поездки в туда не такой высокий, как на туры в другие популярные города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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