В Москве сделают бесплатными парковки в честь праздника

Собянин: парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 23 и 24 февраля

19 февраля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам в праздничные дни Фото: Антон Белицкий © URA.RU Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной», — написал Собянин в Telegram . Позже, 25 февраля, в городе будет действовать «режим воскресенья»: бесплатными станут парковки везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами будут работать по своим обычным тарифам во все дни. В 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, так как праздник выпадет на пятницу. Туроператоры рекомендуют в эти дни отправиться в небольшое путешествие по России. Так, например, аренда жилья в Ярославле в среднем будет стоить 4 465 рублей за сутки. При этом спрос на поездки в туда не такой высокий, как на туры в другие популярные города.

Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной», — написал Собянин в Telegram. Позже, 25 февраля, в городе будет действовать «режим воскресенья»: бесплатными станут парковки везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами будут работать по своим обычным тарифам во все дни. В 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, так как праздник выпадет на пятницу. Туроператоры рекомендуют в эти дни отправиться в небольшое путешествие по России. Так, например, аренда жилья в Ярославле в среднем будет стоить 4 465 рублей за сутки. При этом спрос на поездки в туда не такой высокий, как на туры в другие популярные города.