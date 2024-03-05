Всего на скамье подсудимых семь человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

В Челябинском областном суде начался процесс по делу семи мигрантов, обвиняемых в убийстве подростка возле ТРК «Космос». Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. В зависимости от степени участия они обвиняются по пп. «ж, «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Процесс начался с требований подсудимых исключить участие СМИ, поскольку после публикаций следуют обидные и ущемляющие их права комментарии в интернете. Эту позицию поддержали адвокаты, указывая, что информация в СМИ «создает отрицательный общественный резонанс, который может отозваться на личности подсудимых и их работодателей».

Прокурор зачитала характеристики подсудимых с мест учебы, работы, от соседей. Везде они характеризуются исключительно положительно. Однако, с учетом тяжести обвинений и того, что они являются иностранными гражданами, основания для содержания их в СИЗО сохраняются. В связи с чем предложил продлить шести обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей, а одному — в виде домашнего ареста еще на полгода. Решение по этому поводу будет принято 6 марта.

Мигрантов задерживали постепенно в течение апреля прошлого года. Изначально в деле было восемь человек. Всех их обвиняли в убийстве. По версии следствия, они зарезали подростка у ТРК «Космос». При этом из всех задержанных только Миров частично признал вину. В пресс-службе СКР URA.RU сообщили, что во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по региону преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, лица, его совершившие, установлены. Трое из обвиняемых скрылись за пределами РФ, в связи с чем объявлены в международный розыск.

В ходе следствия троим из обвиняемых сняли статью об убийстве, оставив только «хулиганку». Ими стали Тоир Джалилов, Ислом Ахмадов и Хуршед Одинаев. А вот Шахрома Мирова, Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова обвиняют по двум статьям об убийстве и хулиганстве.

Подсудимые демонстративно повернулись спинами к прессе и суду

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU