В ДТП пострадало два человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На трассе в Октябрьском районе (ХМАО) пьяный водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Водитель Audi, по предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил занос автомобиля на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали 28-летний водитель Daewoo и 62-летняя пассажирка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мужчина, управлявший внедорожником Audi, был пьян. «При освидетельствовании на состояние опьянения у виновника происшествия установлено 0,651 промилле в выдыхаемом воздухе», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО дети пострадали в аварии с грузовиком. Большегруз в результате столкновения с другим автомобилем выехал на встречную полосу и врезался в машину с детьми.

Фото: ГИБДД по ХМАО

Фото: ГИБДД по ХМАО