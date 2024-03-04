04 марта 2024

На трассе в ХМАО пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
В ДТП пострадало два человека Фото:

На трассе в Октябрьском районе (ХМАО) пьяный водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Водитель Audi, по предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил занос автомобиля на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали 28-летний водитель Daewoo и 62-летняя пассажирка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мужчина, управлявший внедорожником Audi, был пьян. «При освидетельствовании на состояние опьянения у виновника происшествия установлено 0,651 промилле в выдыхаемом воздухе», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО дети пострадали в аварии с грузовиком. Большегруз в результате столкновения с другим автомобилем выехал на встречную полосу и врезался в машину с детьми.

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На трассе в Октябрьском районе (ХМАО) пьяный водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «Водитель Audi, по предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил занос автомобиля на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП пострадали 28-летний водитель Daewoo и 62-летняя пассажирка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мужчина, управлявший внедорожником Audi, был пьян. «При освидетельствовании на состояние опьянения у виновника происшествия установлено 0,651 промилле в выдыхаемом воздухе», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО дети пострадали в аварии с грузовиком. Большегруз в результате столкновения с другим автомобилем выехал на встречную полосу и врезался в машину с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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