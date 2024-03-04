04 марта 2024

Переехавший в Курган иммигрант пытается избежать призыва в армию через суд

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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , армия, военные, вооруженные силы, военная форма
В Кургане бывший иностранец судится с призывной комиссией Фото:
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Призыв — 2023

Уроженец Таджикистана, получивший в Курганской области гражданство РФ, пытается избежать призыва в Вооруженные силы. Иск к призывной комиссии города Кургана о нарушении своих прав он подал в горсуд. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

За разъяснениями редакция обратилась в пресс-службу суда. «Истец просил решение о призыве Тохирджона Х. в рамках осеннего призыва 2023 года признать незаконным», — пояснили в организации. Мужчина утверждал, что у него имелись медицинские показания, препятствующие прохождению военной службы. Суд в иске отказал. Бывший иностранец подал апелляцию на данное решение.

По данным источников из числа бывших военных, новые граждане России из стран бывшего Союза не спешат служить в армии. Они используют различные возможности, чтобы избежать призыва под любым законным предлогом. Собеседники редакции предположили, что релокант мог воспользоваться услугами юридических фирм, помогающих избежать призыва. «Целью таких организаций является получение денег, результат они не гарантируют», — рассказали источники. Они же напомнили, что военкомат выиграл практически все суды с призывниками.

Ранее URA.RU сообщало, что более 20 новых граждан России получили повестки в военкоматы в ходе проверок. Бывшие иностранцы, ставшие гражданами РФ, не встали на воинский учет.

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Уроженец Таджикистана, получивший в Курганской области гражданство РФ, пытается избежать призыва в Вооруженные силы. Иск к призывной комиссии города Кургана о нарушении своих прав он подал в горсуд. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». За разъяснениями редакция обратилась в пресс-службу суда. «Истец просил решение о призыве Тохирджона Х. в рамках осеннего призыва 2023 года признать незаконным», — пояснили в организации. Мужчина утверждал, что у него имелись медицинские показания, препятствующие прохождению военной службы. Суд в иске отказал. Бывший иностранец подал апелляцию на данное решение. По данным источников из числа бывших военных, новые граждане России из стран бывшего Союза не спешат служить в армии. Они используют различные возможности, чтобы избежать призыва под любым законным предлогом. Собеседники редакции предположили, что релокант мог воспользоваться услугами юридических фирм, помогающих избежать призыва. «Целью таких организаций является получение денег, результат они не гарантируют», — рассказали источники. Они же напомнили, что военкомат выиграл практически все суды с призывниками. Ранее URA.RU сообщало, что более 20 новых граждан России получили повестки в военкоматы в ходе проверок. Бывшие иностранцы, ставшие гражданами РФ, не встали на воинский учет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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