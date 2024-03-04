04 марта 2024

Сотрудницы «Курганмашзавода» получат премии перед 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
Сотрудницы КМЗ получат выплаты по 5 тысяч рублей к 8 Марта Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Сотрудницы оборонного завода «Курганмашзавод» в преддверии Международного женского дня получат единовременные выплаты по пять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали источники из числа работников завода.

«Всем женщинам, работающим на „Курганмашзаводе“, выдадут премии в преддверии Международного женского дня. Сотрудницы предприятия получат выплаты по пять тысяч рублей», — сообщили инсайдеры.

На предприятие АО «Курганмашзавод» данную информацию URA.RU подтвердили. «Генеральный директор Игорь Гиске поддержал инициативу губернатора региона Вадима Шумкова о премировании женщин. Единовременную выплату получат все сотрудницы предприятия, трудоустроенные по состоянию на 5 марта. Выплата будет произведена 6 марта», — сообщили в пресс-службе оборонного завода.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» выделил более 100 млн на доплаты работникам перед Новым годом. Сотрудникам были выплачены единовременные стимулирующие выплаты по семь тысяч рублей.

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Сотрудницы оборонного завода «Курганмашзавод» в преддверии Международного женского дня получат единовременные выплаты по пять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали источники из числа работников завода. «Всем женщинам, работающим на „Курганмашзаводе“, выдадут премии в преддверии Международного женского дня. Сотрудницы предприятия получат выплаты по пять тысяч рублей», — сообщили инсайдеры. На предприятие АО «Курганмашзавод» данную информацию URA.RU подтвердили. «Генеральный директор Игорь Гиске поддержал инициативу губернатора региона Вадима Шумкова о премировании женщин. Единовременную выплату получат все сотрудницы предприятия, трудоустроенные по состоянию на 5 марта. Выплата будет произведена 6 марта», — сообщили в пресс-службе оборонного завода. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» выделил более 100 млн на доплаты работникам перед Новым годом. Сотрудникам были выплачены единовременные стимулирующие выплаты по семь тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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