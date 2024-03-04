Сотрудницы «Курганмашзавода» получат премии перед 8 Марта

Сотрудницы оборонного завода «Курганмашзавод» в преддверии Международного женского дня получат единовременные выплаты по пять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали источники из числа работников завода.
«Всем женщинам, работающим на „Курганмашзаводе“, выдадут премии в преддверии Международного женского дня. Сотрудницы предприятия получат выплаты по пять тысяч рублей», — сообщили инсайдеры.
На предприятие АО «Курганмашзавод» данную информацию URA.RU подтвердили. «Генеральный директор Игорь Гиске поддержал инициативу губернатора региона Вадима Шумкова о премировании женщин. Единовременную выплату получат все сотрудницы предприятия, трудоустроенные по состоянию на 5 марта. Выплата будет произведена 6 марта», — сообщили в пресс-службе оборонного завода.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» выделил более 100 млн на доплаты работникам перед Новым годом. Сотрудникам были выплачены единовременные стимулирующие выплаты по семь тысяч рублей.
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