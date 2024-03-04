04 марта 2024

Мэр Екатеринбурга высказался о строительстве метро

Мэр Орлов допустил строительство новых линий метро в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
От развития метро власти Екатеринбурга не отказываются Фото:

Власти Екатеринбурге не отказываются от планов по строительству новых линий метро, но пока городской и областной бюджеты не способны потянуть такой дорогостоящий проект. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Я за то, чтобы метро в городе развивалось, и в генплане, который мы утвердили в прошлом году до 2045 года, метрополитен у нас присутствует. Понятно, что это дорогостоящая история, но с применением новых технологий и подходов стоимость строительства начала снижаться. Мы видим это по примеру Москвы и Нижнего Новгорода. Про метро не забываем ни в коем случае. Силами областного и городского бюджетов сложно будет осилить строительство метрополитена, поэтому сегодня мы идем по пути развития наземного метро», — объяснил Орлов и подчеркнул, что при появлении возможности строительство метро начнется.

О том, что в Екатеринбурге может появиться три станции метро, в начала февраля заявлял глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. По его словам, станции намерены построить у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Также рассматривается вариант продлить ветку метро от станции «Ботаническая» в сторону Уктуса.

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Власти Екатеринбурге не отказываются от планов по строительству новых линий метро, но пока городской и областной бюджеты не способны потянуть такой дорогостоящий проект. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Я за то, чтобы метро в городе развивалось, и в генплане, который мы утвердили в прошлом году до 2045 года, метрополитен у нас присутствует. Понятно, что это дорогостоящая история, но с применением новых технологий и подходов стоимость строительства начала снижаться. Мы видим это по примеру Москвы и Нижнего Новгорода. Про метро не забываем ни в коем случае. Силами областного и городского бюджетов сложно будет осилить строительство метрополитена, поэтому сегодня мы идем по пути развития наземного метро», — объяснил Орлов и подчеркнул, что при появлении возможности строительство метро начнется. О том, что в Екатеринбурге может появиться три станции метро, в начала февраля заявлял глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. По его словам, станции намерены построить у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Также рассматривается вариант продлить ветку метро от станции «Ботаническая» в сторону Уктуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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