Мэр Екатеринбурга высказался о строительстве метро

Мэр Орлов допустил строительство новых линий метро в Екатеринбурге

05 марта 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

От развития метро власти Екатеринбурга не отказываются Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Екатеринбурге не отказываются от планов по строительству новых линий метро, но пока городской и областной бюджеты не способны потянуть такой дорогостоящий проект. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Я за то, чтобы метро в городе развивалось, и в генплане, который мы утвердили в прошлом году до 2045 года, метрополитен у нас присутствует. Понятно, что это дорогостоящая история, но с применением новых технологий и подходов стоимость строительства начала снижаться. Мы видим это по примеру Москвы и Нижнего Новгорода. Про метро не забываем ни в коем случае. Силами областного и городского бюджетов сложно будет осилить строительство метрополитена, поэтому сегодня мы идем по пути развития наземного метро», — объяснил Орлов и подчеркнул, что при появлении возможности строительство метро начнется. О том, что в Екатеринбурге может появиться три станции метро, в начала февраля заявлял глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. По его словам, станции намерены построить у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Также рассматривается вариант продлить ветку метро от станции «Ботаническая» в сторону Уктуса.

Власти Екатеринбурге не отказываются от планов по строительству новых линий метро, но пока городской и областной бюджеты не способны потянуть такой дорогостоящий проект. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Я за то, чтобы метро в городе развивалось, и в генплане, который мы утвердили в прошлом году до 2045 года, метрополитен у нас присутствует. Понятно, что это дорогостоящая история, но с применением новых технологий и подходов стоимость строительства начала снижаться. Мы видим это по примеру Москвы и Нижнего Новгорода. Про метро не забываем ни в коем случае. Силами областного и городского бюджетов сложно будет осилить строительство метрополитена, поэтому сегодня мы идем по пути развития наземного метро», — объяснил Орлов и подчеркнул, что при появлении возможности строительство метро начнется. О том, что в Екатеринбурге может появиться три станции метро, в начала февраля заявлял глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. По его словам, станции намерены построить у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Также рассматривается вариант продлить ветку метро от станции «Ботаническая» в сторону Уктуса.