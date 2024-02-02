В Екатеринбурге планируют построить три станции метро

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Период нерабочих дней .Екатеринбург, метро
Власти ведут переговоры по строительству станций с предпринимателями Фото:

В Екатеринбурге могут появиться три новых станции метро. Об этом заявил начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин.

«Идут переговоры, в том числе с предпринимателями о строительстве двух станций метро на Уралмаше — у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. <…> Хотелось бы верить, что и от станции „Ботаническая“ в сторону Уктуса можно было запустить [движение]», — сказал Прядеин в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, реализовать проект реально. «Это не так дорого, особенно если проект будет поверху», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге могут появиться две новые станции метро на Уралмаше. Мэрия планирует реализовать план социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года.

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В Екатеринбурге могут появиться три новых станции метро. Об этом заявил начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. «Идут переговоры, в том числе с предпринимателями о строительстве двух станций метро на Уралмаше — у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. <…> Хотелось бы верить, что и от станции „Ботаническая“ в сторону Уктуса можно было запустить [движение]», — сказал Прядеин в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, реализовать проект реально. «Это не так дорого, особенно если проект будет поверху», — добавил чиновник. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге могут появиться две новые станции метро на Уралмаше. Мэрия планирует реализовать план социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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