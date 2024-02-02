В Екатеринбурге планируют построить три станции метро

Власти ведут переговоры по строительству станций с предпринимателями Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге могут появиться три новых станции метро. Об этом заявил начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин.

«Идут переговоры, в том числе с предпринимателями о строительстве двух станций метро на Уралмаше — у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. <…> Хотелось бы верить, что и от станции „Ботаническая“ в сторону Уктуса можно было запустить [движение]», — сказал Прядеин в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, реализовать проект реально. «Это не так дорого, особенно если проект будет поверху», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге могут появиться две новые станции метро на Уралмаше. Мэрия планирует реализовать план социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года.