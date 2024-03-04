04 марта 2024

В Тюмени группа мошенников обманом получила кредиты на 10 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения банде таджиков. Екатеринбург, зал судебных заседаний, суд, судебный процесс
Организаторы преступной схемы заключали с банками кредиты на покупку стройматериалов по поддельным паспортам Фото:

В тюменский центральный суд направлено дело о мошенничестве на сумму более 10 миллионов рулей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, преступники заключали с банками кредитные договоры на покупку стройматериалов по поддельным паспортам.

«Соучастники создали видимость осуществления коммерческой деятельности — арендовали помещение, оборудовали его офисной техникой, образцами строительных и отделочных материалов, заключили с банками договоры о сотрудничестве и участии в банковских программах потребительского кредитования. С июля по декабрь 2014 года злоумышленники путем предоставления копий поддельных паспортов на несуществующих людей оформили в банках 170 кредитов на суммы свыше 10 млн рублей и подали 10 кредитных заявок на сумму свыше 600 тыс. рублей. Займы оформлялись якобы для приобретения горожанами строительных и отделочных материалов», — сообщили в ведомстве.

Двух фигурантов дела уже осудили в 2016 и 2017 гг. сроком на 4 и 5 лет. Сообщается, что мошенники приехали в Тюмень из Новосибирска.

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В тюменский центральный суд направлено дело о мошенничестве на сумму более 10 миллионов рулей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, преступники заключали с банками кредитные договоры на покупку стройматериалов по поддельным паспортам. «Соучастники создали видимость осуществления коммерческой деятельности — арендовали помещение, оборудовали его офисной техникой, образцами строительных и отделочных материалов, заключили с банками договоры о сотрудничестве и участии в банковских программах потребительского кредитования. С июля по декабрь 2014 года злоумышленники путем предоставления копий поддельных паспортов на несуществующих людей оформили в банках 170 кредитов на суммы свыше 10 млн рублей и подали 10 кредитных заявок на сумму свыше 600 тыс. рублей. Займы оформлялись якобы для приобретения горожанами строительных и отделочных материалов», — сообщили в ведомстве. Двух фигурантов дела уже осудили в 2016 и 2017 гг. сроком на 4 и 5 лет. Сообщается, что мошенники приехали в Тюмень из Новосибирска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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