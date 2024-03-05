Qiwi-банк подал иск в суд на своих владельцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Платежная система Qiwi. Челябинск, платежная система, карта мир, qiwi, банковская карта qiwi
Подробности иска QIWI-банка пока не приводятся Фото:

QIWI-банк направил иск в суд против АО «Киви», компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. В Январе бизнес в России был консолидирован в АО «Киви», продан гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, а международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc.

«Иск подан 4 марта, требования в нем не заявлены. Дело, согласно базе, является гражданским, третьим лицом выступаем АО „Реестр“», — передает ТАСС. В начале 2024 года QIWI-банк объявил о запуске процесса реструктуризации и продаже российских активов — QIWI-банк, Qiwi Business, «QIWI Кошелек», система денежных переводов Contact и прочие проекты. Сама сделка оценивалась в 23,75 млрд рублей, о ее завершении сообщено 30 января.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам, передает «Национальная служба новостей». Также ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
QIWI-банк направил иск в суд против АО «Киви», компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. В Январе бизнес в России был консолидирован в АО «Киви», продан гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, а международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc. «Иск подан 4 марта, требования в нем не заявлены. Дело, согласно базе, является гражданским, третьим лицом выступаем АО „Реестр“», — передает ТАСС. В начале 2024 года QIWI-банк объявил о запуске процесса реструктуризации и продаже российских активов — QIWI-банк, Qiwi Business, «QIWI Кошелек», система денежных переводов Contact и прочие проекты. Сама сделка оценивалась в 23,75 млрд рублей, о ее завершении сообщено 30 января. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам, передает «Национальная служба новостей». Также ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...