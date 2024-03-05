Qiwi-банк подал иск в суд на своих владельцев

05 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Подробности иска QIWI-банка пока не приводятся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU QIWI-банк направил иск в суд против АО «Киви», компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. В Январе бизнес в России был консолидирован в АО «Киви», продан гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, а международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc. «Иск подан 4 марта, требования в нем не заявлены. Дело, согласно базе, является гражданским, третьим лицом выступаем АО „Реестр“», — передает ТАСС. В начале 2024 года QIWI-банк объявил о запуске процесса реструктуризации и продаже российских активов — QIWI-банк, Qiwi Business, «QIWI Кошелек», система денежных переводов Contact и прочие проекты. Сама сделка оценивалась в 23,75 млрд рублей, о ее завершении сообщено 30 января. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам, передает «Национальная служба новостей». Также ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.

QIWI-банк направил иск в суд против АО «Киви», компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. В Январе бизнес в России был консолидирован в АО «Киви», продан гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, а международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc. «Иск подан 4 марта, требования в нем не заявлены. Дело, согласно базе, является гражданским, третьим лицом выступаем АО „Реестр“», — передает ТАСС. В начале 2024 года QIWI-банк объявил о запуске процесса реструктуризации и продаже российских активов — QIWI-банк, Qiwi Business, «QIWI Кошелек», система денежных переводов Contact и прочие проекты. Сама сделка оценивалась в 23,75 млрд рублей, о ее завершении сообщено 30 января. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам, передает «Национальная служба новостей». Также ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.