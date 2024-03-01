ФСБ проводит проверку QIWI Банка

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Проверка началась из-за роста количества телефонных мошенничеств Фото:

На прошлой неделе ФСБ начала проверку Киви Банка (QIWI Банк) из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. Об этом сообщил источник, осведомленный о проверке.

«Проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления „К“ ФСБ России», — заявил источник, знающий о проверке. Его слова передает РБК. Он отметил, что причиной проверки стало увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) рассказали, что с 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка.

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На прошлой неделе ФСБ начала проверку Киви Банка (QIWI Банк) из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. Об этом сообщил источник, осведомленный о проверке. «Проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления „К“ ФСБ России», — заявил источник, знающий о проверке. Его слова передает РБК. Он отметил, что причиной проверки стало увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) рассказали, что с 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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