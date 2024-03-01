ФСБ проводит проверку QIWI Банка

На прошлой неделе ФСБ начала проверку Киви Банка (QIWI Банк) из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. Об этом сообщил источник, осведомленный о проверке.
«Проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления „К“ ФСБ России», — заявил источник, знающий о проверке. Его слова передает РБК. Он отметил, что причиной проверки стало увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.
Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) рассказали, что с 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка.
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