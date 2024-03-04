В курганской школе педагоги унизили учеников из-за шеврона Stone Island. Видео

05 марта 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

В сети появилась запись беседы педагогов с учениками, которые носят Stone Island (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сети появилась аудиозапись разговора педагогов с учениками Кетовской школы, у которых забрали шевроны итальянского бренда одежды Stone Island. Педагоги принизили достоинство школьников, заявив, что их одежда подделка и куплена за три копей, отметил председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Ну какая она ваша брендовая вещь? О чем вы говорите? Вы в жизни не видели никогда брендовые вещи[…] Вы, извините, купили ее за три копейки в китайском магазине и бренд какой-то наделали, и заказали на Wildberries нашивку, и сидите сейчас права качаете. Я прекрасно знаю, как вы живете, где вы одеваетесь, и в чем у вас проблемы», — говорит один из педагогов в беседе с учениками. Ребята посчитали такое обращение принижающим. В беседе с школьниками педагоги заявили, якобы бренд запрещен на территории страны. Подростки ответили, что не знают о таком законе. Один из учеников сказал, что будет отстаивать свою точку зрения и носить такую одежду. Далее учитель звонит в полицию, его просят выслать фото. Педагоги фотографируют учеников, несмотря на их просьбы снимать без лиц. Оперативно получить комментарий у директора школы и в управлении образования Кетовского округа URA.RU не удалось. Директор по телефону не доступен. Руководитель управления образования округа Валентина Бакланова находится на совещании, сообщили в приемной. URA.RU направило в департамент образования и науки региона запрос. Ответ пока не поступил. Председатель родкомитета Юрий Леонов считает, что педагоги на аудиозаписи демонстрируют некомпетентность и хамство в общении с учениками. «К сожалению, такое поведение сейчас вышестоящими органами поощряется. Мол, дети должны соблюдать форму одежды, выполнять устав школы, все не так однозначно и т. д. и т. п. А вот что должны педагоги, об этом скромно умалчивают. Что должны они уважать чувство собственного достоинства детей, защищать их, соблюдать права, знать законы в конце концов. Обращение к родителям: только вы можете и должны защитить своих детей», — написал Леонов в группе родкомитета во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кетовской школе у учеников забирают шевроны Stone Island под предлогом, что такая символика запрещена. В департаменте образования Курганской области тогда отвели, что никаких дополнительных рекомендаций по брендам одежды департамент в школы не направлял. Но школы вправе самостоятельно утвердить своими локальными актами конкретные требования к школьной форме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сети появилась аудиозапись разговора педагогов с учениками Кетовской школы, у которых забрали шевроны итальянского бренда одежды Stone Island. Педагоги принизили достоинство школьников, заявив, что их одежда подделка и куплена за три копей, отметил председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Ну какая она ваша брендовая вещь? О чем вы говорите? Вы в жизни не видели никогда брендовые вещи[…] Вы, извините, купили ее за три копейки в китайском магазине и бренд какой-то наделали, и заказали на Wildberries нашивку, и сидите сейчас права качаете. Я прекрасно знаю, как вы живете, где вы одеваетесь, и в чем у вас проблемы», — говорит один из педагогов в беседе с учениками. Ребята посчитали такое обращение принижающим. В беседе с школьниками педагоги заявили, якобы бренд запрещен на территории страны. Подростки ответили, что не знают о таком законе. Один из учеников сказал, что будет отстаивать свою точку зрения и носить такую одежду. Далее учитель звонит в полицию, его просят выслать фото. Педагоги фотографируют учеников, несмотря на их просьбы снимать без лиц. Оперативно получить комментарий у директора школы и в управлении образования Кетовского округа URA.RU не удалось. Директор по телефону не доступен. Руководитель управления образования округа Валентина Бакланова находится на совещании, сообщили в приемной. URA.RU направило в департамент образования и науки региона запрос. Ответ пока не поступил. Председатель родкомитета Юрий Леонов считает, что педагоги на аудиозаписи демонстрируют некомпетентность и хамство в общении с учениками. «К сожалению, такое поведение сейчас вышестоящими органами поощряется. Мол, дети должны соблюдать форму одежды, выполнять устав школы, все не так однозначно и т. д. и т. п. А вот что должны педагоги, об этом скромно умалчивают. Что должны они уважать чувство собственного достоинства детей, защищать их, соблюдать права, знать законы в конце концов. Обращение к родителям: только вы можете и должны защитить своих детей», — написал Леонов в группе родкомитета во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кетовской школе у учеников забирают шевроны Stone Island под предлогом, что такая символика запрещена. В департаменте образования Курганской области тогда отвели, что никаких дополнительных рекомендаций по брендам одежды департамент в школы не направлял. Но школы вправе самостоятельно утвердить своими локальными актами конкретные требования к школьной форме.