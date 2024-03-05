Как без опыта работы стать востребованным IT-специалистом

Глава «Руссофт»: для успеха в IT важно выбрать правильный вуз и знать математику

05 марта 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Валентин Макаров рассказал о двух ключевых особенностях успешного «джуна» Фото: Роман Наумов © URA.RU Желающим стать востребованным специалистом на рынке IT-технологий и разработок необходимо получить математическую базу и окончить один из ведущих российских вузов. Таким мнением в интервью URA.RU поделился Валентин Макаров — президент ассоциации «Руссофт», объединяющей 334 отечественные IT-компании. «Чтобы стать идеальным „джуном“, иметь возможность карьерного роста и развития, необходимо знать математику — без нее никак. Поскольку отрасль постоянно развивается, нужно владеть полным арсеналом математических навыков, чтобы успевать соответствовать рынку», — рассказал Валентин Макаров. По его словам, срок полного обновления технологических процессов слишком короткий и успеть за ними может только математически грамотный специалист. Новость по теме В ассоциации IT-компаний развеяли миф о высоких зарплатах в отрасли По словам Макарова, для успеха в профессии необходимо также тщательно подойти к выбору вуза. «Если говорить в целом о системе подготовки, то в России есть вузы, где готовят одних из лучших в мире программистов, начинающих работать по специальности уже с третьего курса. Такие выпускники объективно находятся в лучшем положении, чем их коллеги из регионов», — закончил мысль Макаров. Собеседник агентства добавил, что власти знают о проблеме технологического неравенства, поэтому занимаются развитием школ и обновлением технической базы вузов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Желающим стать востребованным специалистом на рынке IT-технологий и разработок необходимо получить математическую базу и окончить один из ведущих российских вузов. Таким мнением в интервью URA.RU поделился Валентин Макаров — президент ассоциации «Руссофт», объединяющей 334 отечественные IT-компании. «Чтобы стать идеальным „джуном“, иметь возможность карьерного роста и развития, необходимо знать математику — без нее никак. Поскольку отрасль постоянно развивается, нужно владеть полным арсеналом математических навыков, чтобы успевать соответствовать рынку», — рассказал Валентин Макаров. По его словам, срок полного обновления технологических процессов слишком короткий и успеть за ними может только математически грамотный специалист. По словам Макарова, для успеха в профессии необходимо также тщательно подойти к выбору вуза. «Если говорить в целом о системе подготовки, то в России есть вузы, где готовят одних из лучших в мире программистов, начинающих работать по специальности уже с третьего курса. Такие выпускники объективно находятся в лучшем положении, чем их коллеги из регионов», — закончил мысль Макаров. Собеседник агентства добавил, что власти знают о проблеме технологического неравенства, поэтому занимаются развитием школ и обновлением технической базы вузов.