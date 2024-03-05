Как без опыта работы стать востребованным IT-специалистом

Глава «Руссофт»: для успеха в IT важно выбрать правильный вуз и знать математику
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Валентин Макаров, интервью президента Ассоциации "Руссофт". 20 февраля 2024. Москва, макаров валентин
Валентин Макаров рассказал о двух ключевых особенностях успешного «джуна» Фото:

Желающим стать востребованным специалистом на рынке IT-технологий и разработок необходимо получить математическую базу и окончить один из ведущих российских вузов. Таким мнением в интервью URA.RU поделился Валентин Макаров — президент ассоциации «Руссофт», объединяющей 334 отечественные IT-компании.

«Чтобы стать идеальным „джуном“, иметь возможность карьерного роста и развития, необходимо знать математику — без нее никак. Поскольку отрасль постоянно развивается, нужно владеть полным арсеналом математических навыков, чтобы успевать соответствовать рынку», — рассказал Валентин Макаров. По его словам, срок полного обновления технологических процессов слишком короткий и успеть за ними может только математически грамотный специалист.

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По словам Макарова, для успеха в профессии необходимо также тщательно подойти к выбору вуза. «Если говорить в целом о системе подготовки, то в России есть вузы, где готовят одних из лучших в мире программистов, начинающих работать по специальности уже с третьего курса. Такие выпускники объективно находятся в лучшем положении, чем их коллеги из регионов», — закончил мысль Макаров. Собеседник агентства добавил, что власти знают о проблеме технологического неравенства, поэтому занимаются развитием школ и обновлением технической базы вузов.

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Желающим стать востребованным специалистом на рынке IT-технологий и разработок необходимо получить математическую базу и окончить один из ведущих российских вузов. Таким мнением в интервью URA.RU поделился Валентин Макаров — президент ассоциации «Руссофт», объединяющей 334 отечественные IT-компании. «Чтобы стать идеальным „джуном“, иметь возможность карьерного роста и развития, необходимо знать математику — без нее никак. Поскольку отрасль постоянно развивается, нужно владеть полным арсеналом математических навыков, чтобы успевать соответствовать рынку», — рассказал Валентин Макаров. По его словам, срок полного обновления технологических процессов слишком короткий и успеть за ними может только математически грамотный специалист. По словам Макарова, для успеха в профессии необходимо также тщательно подойти к выбору вуза. «Если говорить в целом о системе подготовки, то в России есть вузы, где готовят одних из лучших в мире программистов, начинающих работать по специальности уже с третьего курса. Такие выпускники объективно находятся в лучшем положении, чем их коллеги из регионов», — закончил мысль Макаров. Собеседник агентства добавил, что власти знают о проблеме технологического неравенства, поэтому занимаются развитием школ и обновлением технической базы вузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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