В МЧС раскрыли детали пожара на нефтебазе под Белгородом

Беспилотник повредил резервуар с нефтью (архивное фото)
На месте происшествия в Губкинском городском округе поврежден один резервуар. Об этом сообщили в МЧС по Белгородской области. Ранее сообщалось об атаке ВСУ на нефтебазу.
«По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал», —
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте. По предварительным данным, это произошло в результате атаки украинского беспилотника.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.