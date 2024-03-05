В МЧС раскрыли детали пожара на нефтебазе под Белгородом

МЧС: на месте пожара под Белгородом поврежден резервуар
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Беспилотник повредил резервуар с нефтью (архивное фото) Фото:

На месте происшествия в Губкинском городском округе поврежден один резервуар. Об этом сообщили в МЧС по Белгородской области. Ранее сообщалось об атаке ВСУ на нефтебазу.

«По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте. По предварительным данным, это произошло в результате атаки украинского беспилотника.

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На месте происшествия в Губкинском городском округе поврежден один резервуар. Об этом сообщили в МЧС по Белгородской области. Ранее сообщалось об атаке ВСУ на нефтебазу. «По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в МЧС. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте. По предварительным данным, это произошло в результате атаки украинского беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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