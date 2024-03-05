ВСУ атаковали нефтебазу в Белгороде

В Губкинском городском округе произошел пожар
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе произошел пожар на инфраструктурном объекте. По данным telegram-канала 112, ВСУ атаковали нефтебазу.
«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — написал Гладков.
На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор сообщил, что обстоятельства инцидента выясняются. По предварительной версии, украинский беспилотник атаковал нефтебазу в селе Долгое.
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