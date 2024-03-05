ВСУ атаковали нефтебазу в Белгороде

Гладков: произошел пожар на инфраструктурном объекте под Белгородом
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Губкинском городском округе произошел пожар Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе произошел пожар на инфраструктурном объекте. По данным telegram-канала 112, ВСУ атаковали нефтебазу.

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — написал Гладков.

На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор сообщил, что обстоятельства инцидента выясняются. По предварительной версии, украинский беспилотник атаковал нефтебазу в селе Долгое.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе произошел пожар на инфраструктурном объекте. По данным telegram-канала 112, ВСУ атаковали нефтебазу. «ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — написал Гладков. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор сообщил, что обстоятельства инцидента выясняются. По предварительной версии, украинский беспилотник атаковал нефтебазу в селе Долгое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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