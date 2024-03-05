К Воронежу приближаются беспилотники Украины

К Воронежской области приближаются дроны со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения потенциальной угрозы.
«Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил Гусев
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе начался пожар на нефтебазе. По данным экстренных служб, пожар начался из-за падения украинского дрона.
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