К Воронежу приближаются беспилотники Украины

Губернатор Воронежской области Гусев: к региону приближаются дроны ВСУ
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Александр Гусев сообщил, что объявлена авиационная опасность Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К Воронежской области приближаются дроны со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения потенциальной угрозы.

«Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Он объявил авиационную опасность.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе начался пожар на нефтебазе. По данным экстренных служб, пожар начался из-за падения украинского дрона.

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К Воронежской области приближаются дроны со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения потенциальной угрозы. «Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Он объявил авиационную опасность. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе начался пожар на нефтебазе. По данным экстренных служб, пожар начался из-за падения украинского дрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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