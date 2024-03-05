Беспилотник ВСУ ударил по нефтебазе под Белгородом: что известно к этому часу

В МЧС предупредили не покидать дома из-за ракетной опасности
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе начался пожар на нефтебазе. По информации экстренных служб, ЧП произошло из-за падения дрона ВСУ. URA.RU приводит актуальные новости об атаке к этому часу.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Губкинском городском округе произошел пожар на инфраструктурном объекте. По его словам, никто не пострадал.
- МЧС по Белгородской области сообщило, что в Губкинском и Старооскольском городских округах была объявлена ракетная опасность. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили в ведомстве. Режим ракетной опасности отменили спустя полчаса после ее объявления.
- Из-за падения украинского дрона начался пожар. Об этом заявили в экстренных службах, передает РИА Новости.
- В МЧС отметили, что поврежден один резервуар на нефтебазе. По информации ведомства, угрозы распространения пожара нет.
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