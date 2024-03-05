Беспилотник ВСУ ударил по нефтебазе под Белгородом: что известно к этому часу

МЧС: на месте пожара на нефтебазе под Белгородом поврежден резервуар
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Обстрелы Донецка. Донецк, мчс
В МЧС предупредили не покидать дома из-за ракетной опасности Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе начался пожар на нефтебазе. По информации экстренных служб, ЧП произошло из-за падения дрона ВСУ. URA.RU приводит актуальные новости об атаке к этому часу.

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Губкинском городском округе произошел пожар на инфраструктурном объекте. По его словам, никто не пострадал.
  • МЧС по Белгородской области сообщило, что в Губкинском и Старооскольском городских округах была объявлена ракетная опасность. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили в ведомстве. Режим ракетной опасности отменили спустя полчаса после ее объявления.
  • Из-за падения украинского дрона начался пожар. Об этом заявили в экстренных службах, передает РИА Новости.
  • В МЧС отметили, что поврежден один резервуар на нефтебазе. По информации ведомства, угрозы распространения пожара нет.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе начался пожар на нефтебазе. По информации экстренных служб, ЧП произошло из-за падения дрона ВСУ. URA.RU приводит актуальные новости об атаке к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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