ФОМ: больше половины избирателей точно пойдут на выборы президента

05 марта 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

В ФОМ сообщили, что 13% сомневаются в своем походе на выборы президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Больше половины россиян точно пойдут на выборы президента. Об этом сообщил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провел опрос. «83% россиян собираются принять участие в выборах, среди них 61% опрошенных сообщили, что совершенно точно, 13% — что вероятнее всего», — говорится в опросе ФОМа. Отмечается, что за кандидата в президенты Владимира Путина собираются голосовать 78% участников опроса, за Леонида Слуцкого от партии ЛДПР — 3%, Николая Харитонова из КПРФ и Владислава Даванкова из «Новых людей» — по 2%. В опросе участвовали 1500 респондентов из 104 населенных пунктов (53 субъекта РФ). Метод опроса — интервью по месту жительства, которое проходило с 1 по 3 марта для лиц старше 18 лет. Вопрос стоял так: «Вы лично примете или не примете участие в выборах президента России в марте этого года?». Погрешность данных не превышает 3,6%. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов заявил, что в РФ в 2024 году будет побит рекорд по числу голосующих онлайн. В выборах также примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ и Владислав Даванков — «Новые люди».

Больше половины россиян точно пойдут на выборы президента. Об этом сообщил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провел опрос. «83% россиян собираются принять участие в выборах, среди них 61% опрошенных сообщили, что совершенно точно, 13% — что вероятнее всего», — говорится в опросе ФОМа. Отмечается, что за кандидата в президенты Владимира Путина собираются голосовать 78% участников опроса, за Леонида Слуцкого от партии ЛДПР — 3%, Николая Харитонова из КПРФ и Владислава Даванкова из «Новых людей» — по 2%. В опросе участвовали 1500 респондентов из 104 населенных пунктов (53 субъекта РФ). Метод опроса — интервью по месту жительства, которое проходило с 1 по 3 марта для лиц старше 18 лет. Вопрос стоял так: «Вы лично примете или не примете участие в выборах президента России в марте этого года?». Погрешность данных не превышает 3,6%. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов заявил, что в РФ в 2024 году будет побит рекорд по числу голосующих онлайн. В выборах также примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ и Владислав Даванков — «Новые люди».