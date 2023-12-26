На выборах президента РФ прогнозируют рекорд по числу голосующих онлайн

27 декабря 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

В России президента будут выбирать в марте 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На президентских выборах в России в 2024 году будет побит рекорд по числу голосующих онлайн, установленный в рамках единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2023 года. Своим мнением поделился сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов. «ЕДГ-2023 установил рекорд по числу голосующих онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — 1,72 млн человек, это без учета столицы, где действует своя платформа. Здесь (на президентских выборах — прим. URA.RU) с большой уверенностью можно говорить, что людей будет больше», — Олега Артамонова цитируют «Известия». Количество проголосовавших онлайн может достигнуть двух млн человек, отмечает эксперт. Действующего главу государства Владимира Путина официально выдвинула на пост президента России группа избирателей 16 декабря. Через несколько дней набралось 29 претендентов. Точное количество участников президентской гонки станет известно 1 января. URA.RU подготовило материал об известных кандидатах выборов-2024. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не удивился большому числу желающих поучаствовать в президентских выборах, передает телеканал «360».

На президентских выборах в России в 2024 году будет побит рекорд по числу голосующих онлайн, установленный в рамках единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2023 года. Своим мнением поделился сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов. «ЕДГ-2023 установил рекорд по числу голосующих онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — 1,72 млн человек, это без учета столицы, где действует своя платформа. Здесь (на президентских выборах — прим. URA.RU) с большой уверенностью можно говорить, что людей будет больше», — Олега Артамонова цитируют «Известия». Количество проголосовавших онлайн может достигнуть двух млн человек, отмечает эксперт. Действующего главу государства Владимира Путина официально выдвинула на пост президента России группа избирателей 16 декабря. Через несколько дней набралось 29 претендентов. Точное количество участников президентской гонки станет известно 1 января. URA.RU подготовило материал об известных кандидатах выборов-2024. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не удивился большому числу желающих поучаствовать в президентских выборах, передает телеканал «360».