Свердловский волонтер дистанционно уничтожил машину «подрезавшего» его челябинца

05 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Поджигатель частично возместить ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Свердловской области с помощью пульта дистанционного управления сжег машину челябинца, ранее «подрезавшего» его на дороге. Мужчина приговорили к 1,5 годам условно с учетом смягчающих обстоятельств, включая его волонтерство, сообщили URA.RU 5 марта в Советском райсуде Челябинска. «В июне 2023 года 47-летний Станислав С. увидел в Челябинске Renault Duster, ранее подрезавший его. Он установил на капот бутылку с бензином и самодельное воспламеняющее устройство. Пультом дистанционного управления активировал его, после чего скрылся, оставив за собой горящий автомобиль», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Полиция «вычислила» поджигателя, его действия квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, ущерб оценили в 900 тысяч рублей. К смягчающим обстоятельствам, помимо признания вины, суд отнес раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, добровольное частичное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребенка и участие в волонтерской деятельности.

Житель Свердловской области с помощью пульта дистанционного управления сжег машину челябинца, ранее «подрезавшего» его на дороге. Мужчина приговорили к 1,5 годам условно с учетом смягчающих обстоятельств, включая его волонтерство, сообщили URA.RU 5 марта в Советском райсуде Челябинска. «В июне 2023 года 47-летний Станислав С. увидел в Челябинске Renault Duster, ранее подрезавший его. Он установил на капот бутылку с бензином и самодельное воспламеняющее устройство. Пультом дистанционного управления активировал его, после чего скрылся, оставив за собой горящий автомобиль», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Полиция «вычислила» поджигателя, его действия квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, ущерб оценили в 900 тысяч рублей. К смягчающим обстоятельствам, помимо признания вины, суд отнес раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, добровольное частичное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребенка и участие в волонтерской деятельности.