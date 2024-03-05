Пенсионеры пожаловались на автобус до дач под Курганом

06 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Автобус до дач едет переполненным (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские садоводы-пенсионеры не могут уехать на дачи и вернуться из-за межмуниципального маршрута № 81, который не выполняет рейсы регулярно. Об этом URA.RU сообщила местная жительница, которая обратилась от лица других садоводов. «У нас три года нет никакой уверенности, уедем ли мы сегодня на дачу. Если уедем, то сможем ли вернуться, сколько и какие рейсы будут выполнены. Смогут ли все желающие уехать, потому что в автобус набирается по 60-70 человек, хотя по нормативу в автобусе должно быть 42 человека», — рассказала женщина. Также, по ее словам, департамент экономического развития Курганской области не осуществляет контроль за исполнением условий контракта, в частности регулярное исполнение рейсов. Она обратила внимание на то, что расписание рейсов произвольно меняется. Кроме того, пенсионерка рассказала, что вынуждена работать на садовом участке, чтобы выжить на пенсию на восьмом десятке лет жизни, имея на воспитании внука, которым не занимаются родители: отец умер, а мать не участвует в воспитании. Женщина предположила, что решить проблему с межмуниципальным садоводческим маршрутом помогла бы компенсация перевозчикам из бюджета области, а также улучшение контроля над выполнением контракта. «Неужели мы не заслужили за свою долгую жизнь и работу человеческого отношения к себе со стороны власти?» — сказала она. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент экономического развития Курганской области с уточнением, возможна ли поддержка перевозчиков на межмуниципальных маршрутах. Оперативно ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались, что не могли доехать до СНТ из-за сокращения рейсов. В диспетчерской организации «Транссервис» корреспонденту URA.RU сообщили, что автобусов до данных СНТ ездит два, сокращения от перевозчика не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские садоводы-пенсионеры не могут уехать на дачи и вернуться из-за межмуниципального маршрута № 81, который не выполняет рейсы регулярно. Об этом URA.RU сообщила местная жительница, которая обратилась от лица других садоводов. «У нас три года нет никакой уверенности, уедем ли мы сегодня на дачу. Если уедем, то сможем ли вернуться, сколько и какие рейсы будут выполнены. Смогут ли все желающие уехать, потому что в автобус набирается по 60-70 человек, хотя по нормативу в автобусе должно быть 42 человека», — рассказала женщина. Также, по ее словам, департамент экономического развития Курганской области не осуществляет контроль за исполнением условий контракта, в частности регулярное исполнение рейсов. Она обратила внимание на то, что расписание рейсов произвольно меняется. Кроме того, пенсионерка рассказала, что вынуждена работать на садовом участке, чтобы выжить на пенсию на восьмом десятке лет жизни, имея на воспитании внука, которым не занимаются родители: отец умер, а мать не участвует в воспитании. Женщина предположила, что решить проблему с межмуниципальным садоводческим маршрутом помогла бы компенсация перевозчикам из бюджета области, а также улучшение контроля над выполнением контракта. «Неужели мы не заслужили за свою долгую жизнь и работу человеческого отношения к себе со стороны власти?» — сказала она. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент экономического развития Курганской области с уточнением, возможна ли поддержка перевозчиков на межмуниципальных маршрутах. Оперативно ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались, что не могли доехать до СНТ из-за сокращения рейсов. В диспетчерской организации «Транссервис» корреспонденту URA.RU сообщили, что автобусов до данных СНТ ездит два, сокращения от перевозчика не было.