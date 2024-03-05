Махонин рассказал об исторической связи между Пермским краем и Северодонецком

Пермский край в 2024 году восстановит 14 объектов Северодонецке

05 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

По словам Махонина, жители Северодонецка благодарны пермякам за помощь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в планах Прикамья на 2024 год — восстановление 14 объектов в Северодонецке (ЛНР). Как рассказал глава региона в эфире радио «КП-Пермь», трансляция которого проходила в группе станции в соцсети «ВКонтакте», у Пермского края и Северодонецка есть историческая связь со времен Первой мировой войны. «Связь между Прикамьем и Северодонецком не сегодня возникла. Если мы посмотрим историю, то во время Первой мировой войны туковый завод (по сути, производство азота) из Северодонецка был эвакуирован в славный город Губаха. И связь за десятилетия — она очень большая», — отметил Махонин. По его словам, люди, которые живут в Северодонецке, нуждаются в поддержке. И иногда даже не столько материальной, сколько моральной и духовной. «Это россияне во всех смыслах этого слова. Не только по паспорту, но и душой своей», — отметил Махонин. В 2023 году Пермский край помог в восстановлении восьми объектов, в том числе, социальных. Также регион помогает учебниками («чтобы дети могли учиться по нормальным учебникам»), врачами («медики из Прикамья с удовольствие едут, они понимаю свою роль»), коммунальной техникой, орудиями труда («поставили туда пилорамы, чтобы люди могли изготавливать доски»). Работает магазин с товарами пермских производителей, скоро откроется пекарня. Также регулярно Пермский край отправляет в Северодонецк гуманитарные грузы. Губернатор отметил, что жители Северодонецка чувствуют поддержку пермяков и благодарят за нее. Со своей стороны Махонин поблагодарил неравнодушных пермяков, предприятия, волонтеров — всех, кто помогает в восстановлении города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в планах Прикамья на 2024 год — восстановление 14 объектов в Северодонецке (ЛНР). Как рассказал глава региона в эфире радио «КП-Пермь», трансляция которого проходила в группе станции в соцсети «ВКонтакте», у Пермского края и Северодонецка есть историческая связь со времен Первой мировой войны. «Связь между Прикамьем и Северодонецком не сегодня возникла. Если мы посмотрим историю, то во время Первой мировой войны туковый завод (по сути, производство азота) из Северодонецка был эвакуирован в славный город Губаха. И связь за десятилетия — она очень большая», — отметил Махонин. По его словам, люди, которые живут в Северодонецке, нуждаются в поддержке. И иногда даже не столько материальной, сколько моральной и духовной. «Это россияне во всех смыслах этого слова. Не только по паспорту, но и душой своей», — отметил Махонин. В 2023 году Пермский край помог в восстановлении восьми объектов, в том числе, социальных. Также регион помогает учебниками («чтобы дети могли учиться по нормальным учебникам»), врачами («медики из Прикамья с удовольствие едут, они понимаю свою роль»), коммунальной техникой, орудиями труда («поставили туда пилорамы, чтобы люди могли изготавливать доски»). Работает магазин с товарами пермских производителей, скоро откроется пекарня. Также регулярно Пермский край отправляет в Северодонецк гуманитарные грузы. Губернатор отметил, что жители Северодонецка чувствуют поддержку пермяков и благодарят за нее. Со своей стороны Махонин поблагодарил неравнодушных пермяков, предприятия, волонтеров — всех, кто помогает в восстановлении города.