Шойгу обозначил цели новых военных округов РФ

Новые Ленинградский и Московский военные округа созданы как ответ на наращивание военного потенциала НАТО у российских границ. Причину создания и цели округов озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — сообщил Шойгу во время селекторного совещания. По его словам, за Ленинградским и Московским военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны. Они должны повысить эффективность управления войсками и силами.
Указ о создании Ленинградского и Московского военных округов подписал президент России Владимир Путин. Также российский лидер территориально расширил Южный военный округ: теперь в него также включены новые территории РФ.
Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года и стала 31 членом альянса. Страна сохраняла внеблоковый статус с 1945 года. Шойгу заявлял, что Россия примет меры в ответ на решение Финлядии.
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