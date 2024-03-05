Шойгу обозначил цели новых военных округов РФ

Шойгу: новые военные округа РФ созданы в связи с расширением НАТО
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, топ,  stock
Сергей Шойгу провел селекторное совещание Минобороны Фото:

Новые Ленинградский и Московский военные округа созданы как ответ на наращивание военного потенциала НАТО у российских границ. Причину создания и цели округов озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — сообщил Шойгу во время селекторного совещания. По его словам, за Ленинградским и Московским военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны. Они должны повысить эффективность управления войсками и силами.

Указ о создании Ленинградского и Московского военных округов подписал президент России Владимир Путин. Также российский лидер территориально расширил Южный военный округ: теперь в него также включены новые территории РФ.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года и стала 31 членом альянса. Страна сохраняла внеблоковый статус с 1945 года. Шойгу заявлял, что Россия примет меры в ответ на решение Финлядии.

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Новые Ленинградский и Московский военные округа созданы как ответ на наращивание военного потенциала НАТО у российских границ. Причину создания и цели округов озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — сообщил Шойгу во время селекторного совещания. По его словам, за Ленинградским и Московским военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны. Они должны повысить эффективность управления войсками и силами. Указ о создании Ленинградского и Московского военных округов подписал президент России Владимир Путин. Также российский лидер территориально расширил Южный военный округ: теперь в него также включены новые территории РФ. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года и стала 31 членом альянса. Страна сохраняла внеблоковый статус с 1945 года. Шойгу заявлял, что Россия примет меры в ответ на решение Финлядии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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