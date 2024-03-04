В ресторанах Сургута возник ажиотаж перед 8 Марта

05 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Сургутяне забронировали все столики в ресторанах на 8 марта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Сургута забронировали на 8 марта все столики в городских ресторанах. Ажиотаж на международный женский день превысил спрос на 23 февраля. Об этом URA.RU сообщили управляющие ресторанами.



«Места были забронированы уже в начале марта. Бронь на один столик дается на 2-3 часа», — рассказала управляющая ресторанами паназиатской и итальянской кухни. В заведениях, где бронь не предусмотрена, посетителей будут принимать 8 марта в порядке очереди.



Спрос на бронь в сургутских ресторанах на 8 марта оказался выше в сравнении с предыдущим праздником — Днем защитника Отечества. «На 23 февраля было немного легче. А 8 марта во всех ресторанах каждый год ажиотаж. Бронь была забита еще с 1 марта. К сожалению, многие не смогут попасть и даже дозвониться в заведения, поскольку спрос очень высокий», — добавила руководитель других городских ресторанов.



Повышенный спрос в преддверии 8 марта замечен в Сургуте не только в ресторанах, но и в сфере развлечений. Так, жители города забронировали выступления всех городских стриптизеров.

Жители Сургута забронировали на 8 марта все столики в городских ресторанах. Ажиотаж на международный женский день превысил спрос на 23 февраля. Об этом URA.RU сообщили управляющие ресторанами. «Места были забронированы уже в начале марта. Бронь на один столик дается на 2-3 часа», — рассказала управляющая ресторанами паназиатской и итальянской кухни. В заведениях, где бронь не предусмотрена, посетителей будут принимать 8 марта в порядке очереди. Спрос на бронь в сургутских ресторанах на 8 марта оказался выше в сравнении с предыдущим праздником — Днем защитника Отечества. «На 23 февраля было немного легче. А 8 марта во всех ресторанах каждый год ажиотаж. Бронь была забита еще с 1 марта. К сожалению, многие не смогут попасть и даже дозвониться в заведения, поскольку спрос очень высокий», — добавила руководитель других городских ресторанов. Повышенный спрос в преддверии 8 марта замечен в Сургуте не только в ресторанах, но и в сфере развлечений. Так, жители города забронировали выступления всех городских стриптизеров.